Потерпевший нальчанин раскритиковал линию защиты силовиков по делу о пытках

14 апреля 2021, 22:00

Сотрудник полиции, допрошенный в суде по делу об избиении жителей Нальчика Александра Князева и Валерия Левдика, заявил, что не помнит обстоятельства расследуемого инцидента. Адвокаты силовиков пытаются посеять сомнения в правдивости показаний потерпевших, считает Александр Князев.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года нальчане Александр Князев и Валерий Левдик заявили о попытке затянуть дело о превышении полномочий тремя сотрудниками полиции. Расследование велось с февраля 2017 года. По версии следствия, осенью 2016 года полицейские избили двух задержанных по делу о краже. Бывшим сотрудникам МВД грозит до десяти лет заключения, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Князев и Левдик вышли из отдела полиции с явными следами избиения, рассказали родители потерпевших на заседаниях суда в феврале.

Согласно обвинительному заключению, трое полицейских 28 октября 2016 года доставили Князева и Левдика в Управление МВД в Нальчике. Задержанные отвергали свою причастность к краже, в которой их заподозрили силовики. Обвиняемые и их неустановленные коллеги "надели на головы Князева А.С. и Левдика В.И. полимерные пакеты (...), связали им руки липкой лентой и забрали у них мобильные телефоны". В здании МВД Князева и Левдика удерживали почти сутки. Один из подсудимых несколько раз ударил Князева твердым предметом в области ребер и бедра, бил его руками по виску. Левдика полицейский "уложил <...> на пол лицом вниз и нанес в область его почек не менее шести ударов руками". Поставив Левдика на колени, силовики "нанесли в область левого бедра один удар ногой, нанесли в область его лица не менее четырех ударов ладонями рук, ногами наступали на его спину и нижние конечности", следует из документа. Судмедэксперты подтвердили наличие травм у Князева и Левдика. На основе выбитых признаний против Князева и Левдика возбудили уголовное дело, каждого из них впоследствии приговорили к условному сроку.

Допрошенный сегодня в качестве свидетеля Адам Цицев сообщил, что на момент рассматриваемых событий он нес службу в комендантском батальоне УМВД по городу Нальчику. В его обязанности входило стоять в воротах и проверять въезжающие на территорию управления машины. Заезжали ли в тот день бывшие сотрудники УМВД, ныне подсудимые, на территорию управления, кого они туда доставили, свидетель, по его словам, не помнит.

По ходатайству гособвинителя частично были оглашены показания Цицева, данные на предварительном следствии. В них говорилось, что 28 октября 2016 года между 19.00 и 20.00 мск к воротам управления подъехали автомашины ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. В них находились оперуполномоченные УМВД по Нальчику, которые сказали, что везут задержанных лиц, и им нужно как можно ближе подъехать к входу в здание.

«В связи с чем я их пропустил на территорию отдела. За указанными автомобилями следовали патрульный автомобиль «Лада-Приора», а также «Chevrolet Lanos», за рулем которых сидели сотрудники ГИБДД. К указанным автомобилям подходил мой напарник Ципинов, которому они пояснили, что «Chevrolet Lanos» принадлежит одному из задержанных. Он досмотрел автомобиль и пропустил их на территорию отдела», - говорилось в показаниях свидетеля.

На вопрос, давал ли Цицев такие показания, свидетель ответил, что не помнит. Ему показали подписи под протоколом допроса и спросили – его ли подпись. Свидетель сказал, что да, подпись его, а вот давал ли он такие показания, или не давал, он не помнит. На вопрос судьи, мог ли он подписать протокол, не читая, свидетель ответил: «Нет».

На вопрос защиты, кто сидел за рулем полицейских автомобилей, свидетель также ответил, что не помнит.

Решение о принудительном приводе оставшихся свидетелей, которые не являются в суд по повестке, судебным приставом не было исполнено. В качестве причины пристав сослался на отсутствие свидетелей по месту регистрации. Суд повторил решение о принудительном приводе на следующее судебное заседание, которое назначено на 5 мая, передал корреспондент "Кавказского узла".

На заседании суда 31 марта показания дал заместитель начальника оперативно-розыскного отдела оперативной части МВД по КБР Мурат Пшеунов. Он заявил, что силовики, которые задерживали Князева и Левдика, допустили нарушения служебной дисциплины, но момент применения физической силы к задержанным камерой наблюдения в полиции не зафиксирован. Пшеунов сообщил, что именно он проводил служебную проверку в отношении сотрудников уголовного розыска в связи с избиением Левдика и Князева. По словам свидетеля, в рамках служебной проверки были опрошены "все возможные на тот момент свидетели", в том числе потерпевшие, очевидцы и сотрудники уголовного розыска. "По результатам служебной проверки было собрано достаточно данных о виновности указанных должностных лиц, в результате чего они были уволены из органов внутренних дел", - сообщил суду Пшеунов.

Пшеунов мог дать более развернутые показания по делу, так как он сам проводил проверку, прокомментировал процесс сегодня потерпевший Александр Князев.

«Кроме того, Пшеунов знакомился с материалами уголовного дела, и ему были известны подробности нашего избиения. Это имело бы для нас важное значение в связи с тем, что защита пытается убедить суд в том, что нет прямых доказательств нашего избиения именно этими лицами, нет видео, свидетелей. Он высказался очень осторожно, но даже то немногое, что он сказал, было в нашу пользу», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Князев.

Он добавил, что именно на основании служебной проверки ОСБ, а также результатов судебно-медицинской экспертизы подсудимые были уволены со службы.

Александр Князев также рассказал, что постоянно испытывает давление. «С момента нашего задержания моя обычная жизнь закончилась. Против нас сфабриковали уголовное дело о краже со склада сантехники, хотя мы ничего не крали […] Наши доводы никто не слушал и не принимал во внимание. Нас осудили за кражу, дали условные сроки, повесили на нас долговые обязательства в общей сумме 1,5 миллиона рублей. Бизнесмен Макшаев […] требовал еще и моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей. В конечном итоге я живу на съёмном жилье, 50% с моей зарплаты удерживает бухгалтерия на основании решения суда, а 50% от полученного после вычета забирают судебные приставы. Они мне не оставляют денег даже на еду», - рассказал Князев.

Он также пожаловался на адвокатов подсудимых. «На каждом судебном процессе адвокаты задают мне вопросы, путают меня, по сто раз одно и то же спрашивают с разными формулировками. Я отвечаю, как все было, но их это не устраивает. У них цель - запутать меня, посеять сомнения в правдивости моих показаний, а впоследствии заявить, что все сомнения трактуются в пользу подсудимых. Это их позиция защиты», - высказал свое мнение Александр Князев.