Больничный коридор. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

28 мая 2021, 13:24

Состояние сотрудницы водоканала Таганрога названо тяжелым

В реанимационном отделении больницы осталась одна пострадавшая после аварии на очистных сооружениях, она в коме, сообщили в мэрии Таганрога.

Как писал "Кавказский узел", на 26 мая в больнице после аварии на очистных сооружениях оставались два сотрудника водоканала, один из них находился в реанимации, другой - в терапевтическом отделении.

21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом, один из пострадавших умер в больнице. Предварительной причиной трагедии был назван прорыв метана. 24 мая директор таганрогского "Водоканала" заявил, что предприятие не виновно в гибели рабочих. 25 мая суд арестовал главного инженера предприятия, защита обжаловала его арест.

27 мая из больницы был выписан шестой пострадавший при аварии на очистных сооружениях под Таганрогом. В реанимации осталась одна женщина, состояние которой оценивается как стабильно тяжелое, написал со ссылкой на представителя мэрии Таганрога ТАСС.

Лечение в больнице скорой медицинской помощи Таганрога продолжает одна сотрудница водоканала, сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

"Пострадавшая - в реанимации в тяжелом состоянии, она в коме. Из терапевтического отделения выписаны все пострадавшие", - цитирует пресс-службу мэрии "Интерфакс".

Примечание:

"Похоронены погибшие под Таганрогом рабочие", "Число жертв отравления на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11", "День траура по погибшим рабочим объявлен в Ростовской области".

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