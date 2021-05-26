Защита обжаловала арест главного инженера таганрогского водоканала

Адвокат попросила смягчить меру пресечения бывшему главному инженеру "Водоканала" Таганрога Юрию Полякову по делу о гибели 11 рабочих. Поляков не признал вину, сообщила адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая суд арестовал главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова до 20 июля по делу о гибели 11 человек на очистных сооружениях в Дмитриадовке. В тот же день его уволили с должности за то, что он не принял мер по соблюдению техники безопасности при проведении аварийных работ.

Защита бывшего главного инженера таганрогского водоканала Юрия Полякова направила жалобу на постановление Ленинского районного суда о его аресте на два месяца. "Мы просим избрать в отношении Полякова иную, более мягкую меру пресечения", - процитировал ТАСС слова адвоката Полякова Инны Трифоновой.

В тексте жалобы указано, что выводы суда об обоснованности подозрений в отношении Полякова являются преждевременными и не основанными на материалах дела. "В настоящее время не установлено ни факта нарушения правил техники безопасности, ни причинно-следственной связи с наступившими последствиями", - привело издание фрагмент жалобы.

Поляков не признает свою вину, сообщила адвокат. "Поляков сейчас находится в СИЗО № 1. Свою вину он не признает. И никто не признает. Даже Роструд признает это несчастным случаем. Никто не может определить, как там оказался газ. Его там вообще не должно было быть. Как я думаю, виновата начальник производства, которая погибла, видимо, она нарушила технологический процесс. Поляков не мог "держать за руку всех", контролировать всех, так как свою работу выполняет", - процитировала слова Трифоновой RostovGazeta.

21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом, один из пострадавших умер в больнице. Предварительной причиной трагедии назван прорыв метана. 24 мая директор таганрогского "Водоканала" заявил, что предприятие не виновно в гибели рабочих, а Роструд 25 мая назвал аварию несчастным случаем.