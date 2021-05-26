Два человека остаются в больнице после аварии в Дмитриадовке

26 мая 2021, 20:23

Лечение в больнице скорой помощи Таганрога после аварии на очистных сооружениях продолжают два сотрудника водоканала, один из них находится в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", на 24 мая в больнице оставались семь пострадавших при аварии на очистных сооружениях в Ростовской области, один из них находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще шестерых рабочих врачи оценили как средней тяжести.

На сегодняшний день лечение в больнице скорой медицинской помощи Таганрога продолжают двое сотрудников водоканала, пострадавших при аварии на очистных сооружениях. "В больнице остаются два человека: один - в реанимации, один - в терапевтическом отделении", - сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, 21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом, один из пострадавших умер в больнице. Предварительной причиной трагедии назван прорыв метана. 24 мая директор таганрогского "Водоканала" заявил, что предприятие не виновно в гибели рабочих. 25 мая суд арестовал главного инженера предприятия, защита обжаловала его арест.