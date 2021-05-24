Семь человек остаются в больнице после аварии в коллекторе под Таганрогом

24 мая 2021, 19:31

В больнице остаются семь пострадавших при аварии на очистных сооружениях в Ростовской области, один из них находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще шестерых рабочих врачи оценили как средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом, двое из них находились в коме, а трое - в тяжелом состоянии. Позднее один из пострадавших умер в больнице. Предварительно причиной трагедии назван выброс метана. Эксперт в области ЖКХ назвал причиной гибели рабочих нарушение техники безопасности и общую изношенностью очистных сооружений.

Семь работников водоканала Таганрога, которые пострадали на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка, остаются в больнице, сообщила сегодня пресс-служба администрации города.

"Шесть человек находятся в терапевтическом отделении Больницы скорой медпомощи в стабильном состоянии средней тяжести", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации города.

В реанимации в крайне тяжелом состоянии до сих пор находится один пострадавший, проинформировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.