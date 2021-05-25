Карабахские спасатели нашли останки военнослужащего. Фото: Facebook / ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

25 мая 2021, 10:00

Останки четверых военных найдены в Нагорном Карабахе

Карабахские спасатели обнаружили останки четверых военнослужащих в районе Физули, общее число найденных в зоне боев тел и останков достигло 1577, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 мая карабахские спасатели приостановили поиски останков погибших в связи с отсутствием проводника по местности. 24 мая поисковые работы были возобновлены. Общее число найденных тел и останков, по данным службы ЧС Нагорного Карабаха, к утру того же дня составляло 1553.

24 мая в результате поиска тел погибших военнослужащих спасательные отряды из района Варанда (азербайджанское название Физули – прим. "Кавказского узла") обнаружили и эвакуировали четыре тела, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха.

"По предварительным данным, все они – участники боевых действий. Для установления личности погибших будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Общее количество тел, обнаруженных в результате поисковых операций спасательными отрядами или переданных азербайджанской стороной после прекращения огня, составляет 1557", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 24 мая на странице ведомства в Facebook.

Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Останки погибшего найдены в зоне боев за Карабах", "Российские саперы разминировали автотрассу в Нагорном Карабахе", "Найдено тело пропавшего без вести азербайджанского солдата".

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