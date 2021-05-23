Рауф Арашуков. Фото The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation https://ru.wikipedia.org/

23 мая 2021, 03:54

Рауф Арашуков настаивает на суде присяжных

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который находится в СИЗО, сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что следователи не дали ему, его отцу Раулю Арашукову и их адвокатам нормально ознакомиться с вещественными доказательствами по делу. Он заявил о необходимости рассмотрения дела судом присяжных, чтобы они убедились, что доказательств вины подсудимых нет.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта Следком сообщил, что в Генпрокуратуру направлено обвинительное заключение по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также хищении газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвинения предъявлены еще 18 фигурантам дела, в том числе восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли. 7 апреля Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, и оно было направлено в Верховный суд России для "решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела". Дело Арашуковых и других обвиняемых было перенесено 16 апреля из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Мосгорсуд.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Рауф Арашуков, находясь под арестом, продолжает вести свой Instagram-аккаунт, в котором он 20 мая заявил, что ему, его отцу Раулю Арашукову и их защитникам не дали возможности нормально ознакомиться с вещественными доказательствами по делу.

В сообщении он пожаловался, что их пригласили "в следственные кабинеты" и попросили "ознакомиться со всеми вещественными доказательствами по делу за один день, а их более 200 коробок".

"На заданный нами вопрос следователям: "Как это возможно?" ответ следователей шокировал не только меня, но и моих защитников, у которых за плечами не один десяток лет адвокатской практики: "Мы загнали во двор СИЗО "Лефортово" грузовую машину с вещественными доказательствами, пусть ваши защитники выйдут во двор, мы откроем дверь грузовой машины с вещественными доказательствами, они посмотрят, что они есть, а после вы распишитесь в протоколе, что ознакомились с вещественными доказательствами в полном объеме". Безусловно, мы не согласились, случился скандал, и следователи начали приносить нам для ознакомления коробки с вещественными доказательствами и из 200 коробок по делу я совместно с адвокатами за весь день успели ознакомиться не более чем с 10 коробками", - пожаловался он.

При этом Арашуков утверждает, что обвиняемые "прочитали практически все дело". "Ни одного доказательства нашей вины в деле нет, дело пустое, макулатура", - отметил он в публикации.

Бывший сенатор настаивает на рассмотрении дела судом присяжных. "Мы хотим, чтобы присяжные, обычные люди и все граждане, которые будут наблюдать за нашим процессом, еще раз убедились в том, что никакого уголовного дела в отношении меня и моего отца не существует, что в деле нет ни одного доказательства нашей вины в чем-либо", - утверждает он в публикации, которая по данным на 03.55 мск сегодня, 23 мая набрала 1000 отметок "Нравится" и 90 комментариев.

Адвокат Арашукова Владимир Постанюк еще в апреле прошлого года сообщал, что защита будет ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных. По его словам, после того, как в окончательное обвинительное заключение Раулю Арашукову была добавлена статья "Убийство", стало возможным рассмотрение дела с участием присяжных, пишет РИА "Новости".

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. С новостями о резонансном расследовании можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

Примечание:

"Чиновница в Карачаево-Черкесии обвинена в хищении денег на соцпомощь", "Опала Арашуковых дала Вячеславу Дереву шанс на оправдание", "Представители ОНК рассказали о реакции Дерева на арест Арашуковых".

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