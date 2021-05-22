Аналитики сочли невысоким уровень напряженности на армяно-азербайджанской границе

22 мая 2021, 20:20

Масштабных инцидентов на границе между Арменией и Азербайджаном не было, но в Армении обостренно воспринимают конфликт из-за нестабильной политической ситуации, указал политолог Игорь Коротченко. Действия сторон говорят о подготовке к переговорам по делимитации границы, указал сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

Как информировал "Кавказский узел", 12-13 мая, по данным армянской стороны, азербайджанские военные вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Врио премьера Армении Никол Пашинян заявил 20 мая, что на армянской территории остаются 500-600 азербайджанских солдат. В тот же день из-за приближения азербайджанских военных к армянскому селу Хознавар оттуда были эвакуированы женщины и дети. Близ села между солдатами произошла драка, в которой получили травмы 11 армянских военных и азербайджанские солдаты, заявило Минобороны Армении.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Ереван реагирует на конфликт острее, чем Баку

Конфликт на границе до сих пор не сопровождался масштабными инцидентами, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Не было даже обстрелов друг друга - в этом плане обстановка спокойная, если мы говорим о военной составляющей. Преднамеренного нарушения армянской границы со стороны Азербайджана нет, есть разногласия по поводу того, где эта граница проходит. Очевидно, что в рамках созданной группы, в том числе, где Россия будет оказывать содействие обеим сторонам, за основу будут взяты советские карты середины и конца 1970-х годов, где четко определена линия административной границы между Азербайджанской и Армянской ССР, и будет четко определена граница", - сказал Коротченко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 19 мая призвал Армению и Азербайджан создать комиссию по определению границы и заверил, что Москва готова выступить в роли посредника. Ереван согласился на создание такой комиссии при условии отвода азербайджанских войск на исходные позиции. Вопрос о картах опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы считают непростым. Карты, созданные в СССР, не позволяют однозначно установить границы республик в районе Черного озера в Сюникской области, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Острая реакция на пограничную проблему в Армении связана с политической ситуацией внутри страны, полагает Игорь Коротченко.

"Идут внеочередные парламентские выборы, идет предвыборная борьба, и для Пашиняна необходимо быть «святее папы римского», чтобы не выглядеть для оппонентов нерешительным или не выглядеть не отстаивающим интересы Армении. 20 с лишним лет как таковая линия госграницы на этих участках отсутствовала. На азербайджанской территории добывались полезные ископаемые, разрастались приграничные армянские села, использовались сельхозугодия - все это за счет азербайджанской территории. Но сегодня, когда в соответствии с новыми реалиями необходимо провести делимитацию, а далее демаркацию границы, тут возникают определенные коллизии в общественном сознании в Армении, плюс это накладывается на поражение во второй Карабахской войне", - пояснил политолог.

Он напомнил, что Баку не рассматривает происходящее как конфликт. "Азербайджан четко заявил, что враждебных намерений в отношении Армении у него нет, он просто требует четко провести границу. Это соответствует и интересам Армении. Но поскольку стороны испытывают проблемы во взаимном понимании друг друга, очевидно, что участие России поможет провести этот процесс в правовом поле без лишнего напряжения", - заключил Коротченко.

14 мая Ереван обратился за военной помощью в Организацию договора о коллективной безопасности. Силовое решение вопроса не устраивает ни одну из сторон, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Армения и Азербайджан двигают войска в ожидании переговоров

Сейчас Армения и Азербайджан занимаются "предварительной разметкой переговорных позиций", указал корреспонденту "Кавказского узла" научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

"Чтобы избегать конфликтов в дальнейшем, они начнут сначала согласовывать карты с Москвой, а потом проводить разметку на местности (демаркацию). Какая будет техническая охрана - вопрос второстепенный. Она будет достаточная с обеих сторон, учитывая, что контроль с армянской стороны в ведении погранвойск ФСБ. С азербайджанской стороны также будут стянуты силы, достаточные для подстраховки от серьезных инцидентов. Естественно, о каком-то соглашении о безопасности между Баку и Ереваном пока речь не идет, ввиду отсутствия решений вопросов макроуровня - будущего Нагорно-Карабахской республики, меморандума о гарантиях взаимной безопасности. То есть граница восстанавливается принудительно-регламентным образом при посредничестве РФ, а не как следствие взаимного политического решения, как это было, например, в момент становления СНГ. С другой стороны, в этом конфликте это оптимальный вариант", - заключил Караваев.

При демаркации границы Армения и Азербайджан будут преследовать свои цели, и участие третьей стороны может привести к формату "двое против одного", считает часть опрошенных "Кавказским узлом" политологов. При демаркации необходимо посредничество России, поскольку об эффективности этого свидетельствует режим прекращения огня, полагают их оппоненты.

Стороны фактически ведут "холодную" войну, занимаясь "бескровными выдавливаниями вооруженных сил сторон" из мест, которые имеют для них значение, указал сегодня автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона".

"Цель Баку - показать, что без международно-признанных границ, подписанных главами двух государств, такие передвижения будут и они неизбежны. Действительно, Ереван после 9 ноября 2020 года заговорил вдруг о советских границах, которые в упор не признавал 30 лет. <...> Пашинян хотел по советским картам? Изволь, тогда выводи свои ВС из нескольких территорий в Зангезуре и на границе с Газахским районом Азербайджана", - написал блогер в заметке "Баку и Ереван перешли на "игру на нервах"".



Эксперты объяснили отсутствие серьезных строительных работ на границе

Не стоит ожидать, что Азербайджан будет вести какое-то активное строительство непосредственно на границе с Арменией, указал полковник в отставке, бывший командующий корпусом, член попечительского совета Фонда YAŞAT Шаир Рамалданов.

"Сейчас нет необходимости в строительстве - есть готовые модули, это металлические переносные конструкции. Если что-то и строится типа заставы, если там размещается подразделение, то его обычно размещают не там, где его видят, а там, где не видят, это нормальное явление для военных", - пояснил Рамалданов корреспонденту "Кавказского узла".

В местах дислокации азербайджанских военных в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении не видно ни специальной техники, ни строительства необходимых для погранзастав помещений, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные эксперты.

Делимитация границы не проведена, потому стационарные инфраструктурные сооружения возводятся на некотором отдалении от границы, а не непосредственно на линии границы, отметил политолог Игорь Корточенко.

"Это новые заставы. Соответственно, [возводится] вся необходимая подготовительная, пограничная инфраструктура. Но, подчеркиваю, это не делимитация и тем более не демаркация границы - на азербайджанской территории возводятся соответствующие сооружения, которые обеспечивают для личного состава азербайджанских пограничников нормальные условия быта, отдыха и службы", - пояснил Коротченко.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".