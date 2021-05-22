Национально-демократический полюс Армении потребовал не подписывать договор с Азербайджаном

22 мая 2021, 02:27

Активисты Национально-демократического полюса подготовили обращение к США, Британии и Франции с просьбой помочь защитить границы Армении. Нельзя допустить подписания соглашения о демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявили они на акции протеста в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая на заседании правительства Никол Пашинян заявил о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Законопроект, запрещающий Николу Пашиняну без одобрения парламента пописывать соглашение о границах с Азербайджаном, не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции "Мой шаг" от голосования. В тот же день активисты у здания правительства Армении выступили против подписания договора с Азербайджаном, девять человек были задержаны на акции. Участники протеста в Ереване 21 мая призвали жителей страны объединиться, чтобы не допустить подписания анонсированного Николом Пашиняном договора о границах с Азербайджаном.

14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с предполагаемым проникновением азербайджанских военных на территорию страны, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил помощи у президента России. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из приграничного района Армении и выразил солидарность армянскому народу. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Пашиняна и Алиева провести переговоры по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном и назвал безответственным и провокационным передвижение войск на границе между странами. Россия окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

Национально-демократический полюс 21 мая провел митинг на Площади Свободы в Ереване, потребовав не подписывать соглашение о демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, передал корреспондент «Кавказского узла». В акции, по данным организаторов, приняли участие около двух тысяч человек. Участники акции держали в руках плакаты с символикой движения, национальные флаги Армении и Франции.

Представители движения зачитали обращение с требованием отказаться от демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. «Никол Пашинян не имеет права подписывать какой-либо международный договор», - говорится в обращении.

Демаркацию и делимитацию недопустимо проводить на основании административного деления СССР, сказано в нем. «Армяно-азербайджанская граница может быть определена исключительно на основании документа Лиги Наций от 14 февраля 1920 года, под которым стоит подпись представителей Франции, Британии, Италии и Японии», - подчеркнули авторы обращения.

Процесс демаркации и делимитации границы должен проводиться под контролем Совбеза ООН и международного сообщества после урегулирования карабахской проблемы, заявил на митинге представитель Национально-демократического полюса Ваге Гаспарян. Он напомнил, что действия Азербайджана осудили мировые державы, за исключением России.

Армянскому обществу пытаются внушить, что у него есть выбор: либо союз с Россией, либо влияние Турции, заявил представитель Национально-демократического полюса Ара Папян. «Но у Армении есть союзники на Западе», - подчеркнул он.

Необходима консолидация всех политических сил, которые понимают, какую угрозу несет соглашение о демаркации и делимитации, заявил на митинге представитель Национально-демократического полюса Жирайр Сефилян.

«Власти проигнорировали предложение Франции о военной помощи. Необходимо от имени армянского народа обратиться к нашим западным партнерам с просьбой взять на себя безопасность армянских границ», - сказал он.

После митинга сторонники Национально-демократического полюса прошлись шествием к французской дипмиссии в Ереване. Шествие сопровождали усиленные полицейские силы. У посольства Франции сторонники полюса зачитали обращение к США, Британии и Франции с просьбой предпринять меры по оказанию военной помощи Армении.

«Армения подверглась агрессии в условиях, когда в стране отсутствует национальное правительство. Как представители армянского народы, мы обращаемся к вам за гарантиями суверенитета Армении, а также просим предпринять меры по оказанию военной помощи», - зачитал обращение представитель Национально-демократического полюса Гарегин Чугасзян. В нем также отмечалось, что Россия и Турция пытаются навязать Армении демаркацию и делимитацию.

Затем участники шествия вернулись на Площадь Свободы. Инцидентов в ходе акции зафиксировано не было.

Напомним, заявление Пашиняна о готовящемся соглашении прозвучало на фоне пограничного конфликта с Азербайджаном. Армянские власти утверждают, что в мае сотни азербайджанских солдат проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Ереван обратился за военной помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Баку настаивает, что солдаты не нарушили границу, а только уточнили ее и заняли принадлежащую Азербайджану территорию, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвинила Никола Пашиняна в капитуляции перед Азербайджаном и потребовала его отставки. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.