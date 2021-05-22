Участники акции Национально-демократического полюса в Ереване. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

22 мая 2021, 02:27

Национально-демократический полюс Армении потребовал не подписывать договор с Азербайджаном

Активисты Национально-демократического полюса подготовили обращение к США, Британии и Франции с просьбой помочь защитить границы Армении. Нельзя допустить подписания соглашения о демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, заявили они на акции протеста в Ереване.

Как писал "Кавказский узел",  20 мая на заседании правительства Никол Пашинян заявил о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Законопроект, запрещающий Николу Пашиняну без одобрения парламента пописывать соглашение о границах с Азербайджаном, не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции "Мой шаг" от голосования. В тот же день активисты у здания правительства Армении выступили против подписания договора с Азербайджаном, девять человек были задержаны на акции.  Участники протеста в Ереване 21 мая призвали жителей страны объединиться, чтобы не допустить подписания анонсированного Николом Пашиняном договора о границах с Азербайджаном.

14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с предполагаемым проникновением азербайджанских военных на территорию страны, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил помощи у президента России. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из приграничного района Армении и выразил солидарность армянскому народу.  Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Пашиняна и Алиева провести переговоры по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном и назвал безответственным и провокационным передвижение войск на границе между странами.  Россия окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

По оценке организаторов, в акции Национально-демократического полюса в Ереване приняли участие 2 тысячи человек. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"Национально-демократический полюс 21 мая провел митинг на Площади Свободы в Ереване, потребовав не подписывать соглашение о демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, передал корреспондент «Кавказского узла». В акции, по данным организаторов, приняли участие около двух тысяч человек. Участники акции держали в руках плакаты с символикой движения, национальные флаги Армении и Франции. 

Представители движения зачитали обращение с требованием отказаться от демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. «Никол Пашинян не имеет права подписывать какой-либо международный договор», - говорится в обращении.

Демаркацию и делимитацию недопустимо проводить на основании административного деления СССР, сказано в нем. «Армяно-азербайджанская граница может быть определена исключительно на основании документа Лиги Наций от 14 февраля 1920 года, под которым стоит подпись представителей Франции, Британии, Италии и Японии», - подчеркнули авторы обращения.

Участник акции Национально-демократического полюса в Ереване. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"Процесс демаркации и делимитации границы должен проводиться под контролем Совбеза ООН и международного сообщества после урегулирования карабахской проблемы, заявил на митинге представитель Национально-демократического полюса Ваге Гаспарян. Он напомнил, что действия Азербайджана осудили мировые державы, за исключением России.

Армянскому обществу пытаются внушить, что у него есть выбор: либо союз с Россией, либо влияние Турции, заявил представитель Национально-демократического полюса Ара Папян. «Но у Армении есть союзники на Западе», - подчеркнул он.

Необходима консолидация всех политических сил, которые понимают, какую угрозу несет соглашение о демаркации и делимитации, заявил на митинге представитель Национально-демократического полюса Жирайр Сефилян.

Участница акции Национально-демократического полюса в Ереване. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"«Власти проигнорировали предложение Франции о военной помощи. Необходимо от имени армянского народа обратиться к нашим западным партнерам с просьбой взять на себя безопасность армянских границ», - сказал он.

После митинга сторонники Национально-демократического полюса прошлись шествием к французской дипмиссии в Ереване. Шествие сопровождали усиленные полицейские силы. У посольства Франции сторонники полюса зачитали обращение к США, Британии и Франции с просьбой предпринять меры по оказанию военной помощи Армении.

«Армения подверглась агрессии в условиях, когда в стране отсутствует национальное правительство. Как представители армянского народы, мы обращаемся к вам за гарантиями суверенитета Армении, а также просим предпринять меры по оказанию военной помощи», - зачитал обращение представитель Национально-демократического полюса Гарегин Чугасзян. В нем также отмечалось, что Россия и Турция пытаются навязать Армении демаркацию и делимитацию.

Сторонники Национально-демократического полюса в Ереване. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"Затем участники шествия вернулись на Площадь Свободы. Инцидентов в ходе акции зафиксировано не было.

Напомним, заявление Пашиняна о готовящемся соглашении  прозвучало на фоне пограничного конфликта с Азербайджаном. Армянские власти утверждают, что в мае сотни азербайджанских солдат проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Ереван обратился за военной помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Баку настаивает, что солдаты не нарушили границу, а только уточнили ее и заняли принадлежащую Азербайджану территорию, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". 

Полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвинила Никола Пашиняна в капитуляции перед Азербайджаном и потребовала его отставки. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ", а материалы о протестных акциях армянской оппозиции - на странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Армения сообщила о стрельбе на границе с Азербайджаном", "Пашинян насчитал около 600 азербайджанских военных на территории Армении", "Армения обвинила Азербайджан в срыве переговоров".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 мая 2021, 06:23

  • Журналисты в Сухуме указали на криминальное прошлое подозреваемого в убийстве Ардзинбы

    Батал Пилия неоднократно привлекался к уголовной ответственности, его семья известна в Абхазии, отец до 2021 года занимал пост заместителя министра обороны, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Помимо задержания Батала Пилии делу об убийстве Кемала Ардзинбы, в розыск объявлен второй возможный соучастник, а личность третьего устанавливается, сообщили в МВД.

22 мая 2021, 05:23

  • 1 Жена Тепсуркаева требует признать себя потерпевшей по делу о похищении супруга

    Жена модератора оппозиционного Telegram-канала 1Adat Салмана Тепсуркаева подала жалобу в суд Геленджика на отказ следствия признать ее потерпевшей по делу о похищении супруга. По мнению независимого адвоката, уголовно-процессуальный закон не ограничивает возможность признать потерпевшим даже жену, с которой был заключен только религиозный брак.

22 мая 2021, 04:24

22 мая 2021, 03:26

  • Все подсудимые по делу Цкаева заявили о невиновности

    Десятый обвиняемый по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева Спартак Бузоев выступил в суде с последним словом, заявив о своей невиновности. Никто из подсудимых не попросил прощения, отметила двоюродная сестра Цкаева Ирина Демурова.

22 мая 2021, 01:27

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи