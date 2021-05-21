Продюсер "Дождя" Анна Фимина. Скриншот vk.com/annfimina

21 мая 2021, 17:40

"Дождь" пожаловался на угрозы журналистке за сюжеты о Кавказе

Автор анонимного сообщения пригрозил сотруднице телеканала "Дождь" Анне Фиминой повторением судьбы Натальи Эстемировой, если журналистка продолжит готовить материалы о семейных отношениях на Северном Кавказе.

Фимина принимала участие в создании двух сюжетов, посвященных семейным отношениям на Кавказе. Один из них был посвящен теме многоженства и назывался "Вы думаете, мне легко?" Где многоженцы находят вторых жен и как они уживаются с первыми". Следующий материал был посвящен отношениям дочерей и отцов. Занимаясь поиском героев, Фимина 14 мая разместила сообщение в одной из групп в соцсети "ВКонтакте". В тот же день на ее личный номер пришло сообщение с угрозами. "Если не прекратишь ковыряться в Кавказе — пришьем. Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем", — приводится текст угрозы в публикации "Дождя" от 20 мая. Там же содержится и скриншот этого сообщения.

Скриншот сообщения с угрозами журналистке Фиминой, https://tvrain.ru/news/dozhd_podal_zajavlenie_v_sk_posle_anonimnoj_ugrozy_sotrudnitse_telekanala_prishit_ee-530312/Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием.

"Считаю, что данное сообщение было направлено неизвестным лицом в связи с выполнением Фиминой А. профессиональной деятельности журналиста. <...> Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью Фиминой А., принимая во внимание ссылку отправителя на "судьбу Эстемировой", под которой я понимаю Эстемирову Н.Х., убитую 15 июля 2009", — говорится в заявлении. Фимина планирует и лично обратиться в Следком, указано в публикации.

Наталья Эстемирова — правозащитница, журналистка, сотрудница представительства Правозащитного центра "Мемориал"* в Грозном. Ее убийство до сих пор не раскрыто, указано в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Отметим, что проблему отношения отцов и дочерей на Кавказе поднимали и составители сборника "Письма папам". Отношения между отцами и дочерьми на Кавказе зачастую недостаточно близкие, указала одна из составительниц сборника Светлана Анохина. Традиционная модель семейных отношений, в которых дочери общаются с отцом через мать, постепенно трансформируется, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

На сайте Следственного комитета России, по состоянию на 17.40 мск 21 мая, нет реакции на заявление телеканала "Дождь".

* организация Минюстом внесена в реестр иноагентов.

Примечание:

"Покаяние за комментарий в Instagram стало демонстрацией всесилия Кадырова", "Пользователи соцсети сочли угрозой слова Кадырова о выборах", "Претензии актрисы Рудовой к Дагестану вызвали споры в Instagram".

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