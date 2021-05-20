20 мая 2021, 15:22
Глава штаба Кочаряна обвинен в отмывании 9 миллионов долларов
Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян счел новые обвинения специальной следственной службы политическим заказом, цель которого - помещать предвыборной деятельности штаба блока "Армения", созданного бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном.
Как писал "Кавказский узел", 9 мая бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавил новый предвыборный блок "Армения", в который вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". 11 мая суд в Ереване отказал в просьбе защиты второго президента Армении отменить заседания на время подготовки к намеченным на 20 июня парламентским выборам.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинялся по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. По этому делу проходили также бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, бывший глава Минобороны Сейран Оганян и бывший руководитель администрации президента и вице-премьер Армен Геворкян. 26 марта Конституционный суд решил, что статья 300.1 Уголовного кодекса о свержении конституционного строя, по которой обвиняются подсудимые, противоречит двум статьям Конституции Армении. 6 апреля уголовное преследование в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и других обвиняемых по делу о разгоне митинга 1-2 марта 2008 года в Ереване прекращено. В отношении Кочаряна и Армена Геворкяна уголовное преследование продолжится, поскольку им инкриминируются и другие преступления. Второй президент обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян — в отмывании денег.
Специальная следственная служба предъявила сегодня новое обвинение бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну в легализации крупных денежных сумм. В ходе предварительного расследования получены доказательства, что бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян, пользуясь своим служебным положением, в течение 2004-2018 годов легализовал о 4 921 302 379 драмов (около 9 436 000 долларов США), сообщило ведомство. По версии следствия, он оказывал давление на руководителей общин в Ереване и ряде регионов, чтобы оформить на себя и других лиц права собственности на 39 объектов недвижимости по стоимости в шесть раз меньше рыночной. В Армении и Чехии связанные с Геворкяном лица учредили ряд компаний, на которые была зарегистрирована недвижимость, проинформировало сегодня ArmInfo со ссылкой на специальную следственную службу.
Новое обвинение является политическим заказом в связи с тем, что Геворкян возглавил штаб предвыборного блока "Армения", который создан бывшим президентом Робертом Кочаряном в сотрудничестве с партией "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн", заявил сегодня бывший вице-премьер после визита к следователям. По словам Геворкяна, руководители и активисты блока "Армения" по очереди вызываются в следственные органы по неясным обвинениям, сообщило АМИ "Новости Армения".
Часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса Армении ( легализация доходов, полученных незаконным путем, в осоо крупном размере и с использованием служебного положения) предусматривает от шести до 12 лет лишения свободы.
Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".
На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.