Выставки в музеях Степанакерта напомнили местным жителям об утраченном наследии

19 мая 2021, 02:27

В Нагорном Карабахе в День музеев прошли выставки и лекции о культурном наследии. Государственный музей изобразительных искусств Шуши представил экспозицию из 90 картин, которые армянской стороне удалось сохранить после осенней войны. Проблема сохранения культурного наследия сегодня стоит особенно остро, заявили посетители выставок.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля участники акции в Степанакерте потребовали защитить армянские памятники. Они заявили, что памятники истории и культуры на утраченных территориях находятся под угрозой: произведения искусства и места поклонения уничтожаются, мемориалы подвергаются осквернению. Участники митинга потребовали выработать документ по защите памятников в зоне карабахского конфликта. Фотоснимки 46 армянских памятников истории и культуры, которые остались на переданных после осенней войны Азербайджану территориях представили 26 мая на выставке в Степанакерте. Армянские памятники разрушаются и уничтожаются, необходимо принять меры по их защите, указали историки, авторы и организаторы фотовыставки.

На территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, осталось до двух тысяч памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церкви, 591 хачкар, места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и многочисленные крепости, замки, святыни и прочие памятники. Восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма (деньги) остались в городе Шуши, сообщил ранее сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

По случаю Международного дня музеев 18 мая в Нагорном Карабахе организовали выставки и лекции о культурном наследии. "В этом году тема Международного дня музеев – «Будущее музеев: восстановление и обновление». Однако в нынешней ситуации более актуальна первая часть темы. В результате войны потеряны тысячи человеческих жизней, большая часть территорий и культурного наследия. Нас волнует судьба и будущее музеев и исторических памятников, оставшихся на [перешедших под контроль Азербайджана] территориях", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" замминистра образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха Гаяне Атанесян-Григорян.

"Только через соцсети мы можем отслеживать, что происходит с нашим культурным наследием", - отметила она. По ее словам, в соцсетях публикуются видео- и фотоматериалы о том, как разрушаются или оскверняются армянские памятники. Разрушаются камни-кресты, уничтожен "Канач жам" в Шуши и пункте Мехакаван, осквернена церковь в Матагисе, ведется так называемая "реконструкция" храма Казанчецоц в Шуши, стираются армянские надписи и кресты с исторических памятников, а могильные плиты... используются для прокладки дорог. Разграблены обнаруженные в ходе раскопок Азохской пещеры порядка 200 ящиков находок, и музеи города Шуши, посетовала замминистра.

3 мая в соцсетях появились сообщения о демонтаже купола храма Сурб Казанчецоц в Шуши (азербайджанское название - Шуша), жители и власти Нагорного Карабаха выказали обеспокоенность, что город может потерять свой армянский облик. В храме Святого Христа Всеспасителя в Шуше ведутся реставрационные работы, целью которых является восстановление его исторического облика, сообщили власти Азербайджана. Депутаты Нацсобрания Армении назвали демонтаж куполов попыткой искоренить армянский облик города.

Вывезти и спасти экспонаты из музеев и с мест раскопок не удалось, потому, что "события во время войны развивались стремительно, а круглосуточные интенсивные ракетные обстрелы населенных пунктов не позволяли это сделать", сказала она.

Атанесян-Григорян отметила, что по случаю Международного дня музеев, с 9.00 по местному времени (8.00 мск) до позднего вечера художественные и фотовыставки, а также лекции проходили в музеях Степанакерта, Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов. Музеи с [перешедших под контроль Азербайджана ] территорий, организовывают выставки в Армении, сказала она.

До войны действовали 16 государственных музеев и до пяти частных, рассказала Атанесян-Григорян. В результате войны на перешедших под контроль Азербайджаном остались 10 государственных музеев и два частных, потеряны более 20 тысяч экспонатов, и более двух тысяч историко-культурных памятников, отметила она.

По словам Григорян, до 50 работников музеев после войны остались без работы, однако по решению правительства они будут получать зарплату вплоть до августа, после чего будет решаться вопрос их трудоустройства.

В государственную некоммерческую организацию (ГНКО) "Городские музеи города Шуши" входят четыре музея - Музей изобразительных искусств, Шушинская картинная галерея, краеведческий музей и геологический музей. Сейчас организация официально продолжает работать, пояснила замминистра.

"По случаю Международного дня музеев в Степанакертской картинной галерее мы организовали лекцию для студентов «Шушинская палитра», выставку сохраненных картин из Государственного музея изобразительных искусств в Шуши и мастер-класс по рукоделию для всех желающих", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор ГНКО "Городские музеи Шуши" Лусине Гаспарян.

По ее словам, фонд Государственного музея изобразительных искусств в городе Шуши состоял из 700 картин и скульптур, которые были принесены в дар со дня открытия музея. "Лишь 90 из них сохранились, потому что до войны мы организовывали передвижные выставки в районных населенных пунктах. После войны мы собрали все эти картины и организовали выставку", - пояснила Гаспарян.

В Шуши 9 мая 2013 года состоялось официальное открытие Государственного музея изобразительного искусства Нагорного Карабаха. Коллекция была собрана из даров художников и коллекционеров из десятков стран мира, для музея было восстановлено здание XIX века.

Во время войны, когда начались ракетные обстрелы Шуши, все экспонаты музеев были собраны и помещены в безопасное место - в убежище, сказала директор. "Однако вывезти их из города Шуши нам не удалось. Мы обратились к российским миротворческим силам с просьбой помочь нам вывезти эти экспонаты, ждем результатов. Также мы обратились во все возможные международные инстанции по культуре, где изложили наши проблемы и опасения и попросили содействия в спасении экспонатов", - рассказала Гаспарян. "В Шуши мы оставили большое культурное наследие, и сегодня главная тема наших мероприятий – Шуши", - отметила она.

16 ноября 2020 года ученые, активисты и журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. Генпрокуратура Армении 26 ноября заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Гаспарян рассказала, что все 25 работников музеев Шуши продолжают получать ежемесячно не менее 68 тысяч драмов (порядка 130 долларов), что является минимальной зарплатой, деньги им будут платить до тех пор, пока их не трудоустроят.

Краеведческий музей Шуши представил в Степанакертском дворце молодежи фотовыставку «Исторические памятники города Шуши». Сейчас армянский след в Шуши пытаются стереть, а эти фотографии начала ХХ века остались как доказательства, сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор музея Ашот Арутюнян.

В Нагорно-Карабахском государственном историко-краеведческом музее была открыта выставка «Этнография Арцаха. Восстановить и переосмыслить», на которой были представлены старинные изделия ручной работы IX-XX веков. «Этнографические выставки - это не столько прошлое, сколько будущее, и посредством таких выставок информация передается из поколения в поколение, формируя национальную идеологию и национальный вкус», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор музея Жанна Арстамян.

Степанакертская картинная галерея представила выставку «Сны памяти» работ Союза художников Нагорного Карабаха.

Директор Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в службу входили два музея-заповедника с 15 работниками. "Это Тигранакерт в Аскеранском районе и княжеские дворцы Мелика Егана в селе Тог Гадрутского района, которые остались на [переданных] Азербайджану территориях", - сказала она. "Во время войны удалось вывезти экспонаты из музея Тигранакерт, но спасти экспонаты музея в селе Тог не удалось", - отметила директор службы.

«На данный момент обсуждается возможность постоянной экспозиции находок музея Тигранакерт. Возможно, когда завершится строительство нового музея в Степанакерте, они будут выставлены», - заметила она.

По словам Айрапетян, все работники по решению правительства продолжают получать ежемесячную зарплату в минимальном размере – 68 тысяч драмов.

Посетители музеев в Степанакерте высказали сожаление об утраченном наследии

Жительница Степанакерта Гаяне Григорян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что посетила выставки этнографических работ в краеведческом музее и фотовыставку армянских памятников города Шуши. Все, что представлено на выставках, необходимо оцифровать и выставить в интернете, чтобы сохранились доказательства, что армяне владели этой землей, жили и творили на ней, считает она.

«Мне кажется, что не стоит ограничиваться выставками только для местных жителей. Все информацию об армянском наследии Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) необходимо распространять, используя современные технологии. Только так, мы сможем не позволить, чтобы нашу культуру уничтожали», - сказала Григорян.

Культура остается в приоритете, несмотря на послевоенный период и множество социальных проблем, отметил корреспонденту "Кавказского узла" посетитель выставки «Сны памяти» в картинной галерей Степанакерта Артур Нерсисян.

«Сегодня остро стоит вопрос сохранения нашего наследия, и, к сожалению, сфера культуры политизируется», - сказала заявила историк Нарине Айрапетян.

Студентка Маргарита Петросян заметила, что "испытала только грусть, посетив выставки и лекции". "За то, что не удержали, не спасли, и теперь должны довольствоваться фотографиями потерянных исторических памятников", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".