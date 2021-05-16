16 мая 2021, 17:38

Чиновники азербайджанского фонда соцпомощи обвинены в растрате

Сотрудники Госфонда социальной помощи Азербайджана без оснований назначали выплаты жителям Шабранского района, ущерб бюджету составил более 200 тысяч долларов, подсчитала прокуратура.

Направлено в суд дело чиновников Шабранского отделения Государственного фонда социальной защиты Азербайджана по обвинению в растрате в особо крупном размере и халатности.

Бывший глава Шабранского отделения госфонда Ильгар Рзаев, главбух отделения Эльвин Гусейнов и другие сотрудники отделения обвиняются в растрате 341 тысячи манатов (200,7 тысяч долларов США - прим. "Кавказского узла"), сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Подтасовав документы, чиновники безосновательно назначили адресно-социальную помощь ряду жителей Шабранского района. В ходе следствия бывшие сотрудники Госфонда возместили часть ущерба, вернув государству 138 тысяч манатов (около 81 200 долларов США), проинформировал со ссылкой на прокуратуру "Sputnik Азербайджан".

Статья 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (присвоение или растрата) предусматривает до 10 лет лишения свободы, статья 314.2 Уголовного кодекса Азербайджана (халатность) до шести лет лишения свободы. 

Комментариев обвиняемых или их официальных представителей относительно версии следствия и предъявленных им обвинений не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля был арестован глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов по обвинению в получении взяток и растрате. Президент Азербайджана издал распоряжение об увольнении чиновника.

Примечание:

"Начальник Генштаба Азербайджана обвинен в госизмене", "Арестован глава Кюрдамирского района Азербайджана", "Посол Азербайджана Эльдар Гасанов заподозрен в растрате госбюджета".

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