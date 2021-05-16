Чиновники азербайджанского фонда соцпомощи обвинены в растрате

Подтасовав документы, чиновники безосновательно назначили адресно-социальную помощь ряду жителей Шабранского района. В ходе следствия бывшие сотрудники Госфонда возместили часть ущерба, вернув государству 138 тысяч манатов (около 81 200 долларов США), проинформировал со ссылкой на прокуратуру "Sputnik Азербайджан".
Статья 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (присвоение или растрата) предусматривает до 10 лет лишения свободы, статья 314.2 Уголовного кодекса Азербайджана (халатность) до шести лет лишения свободы.
Комментариев обвиняемых или их официальных представителей относительно версии следствия и предъявленных им обвинений не поступало.
Как писал "Кавказский узел", 28 апреля был арестован глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов по обвинению в получении взяток и растрате. Президент Азербайджана издал распоряжение об увольнении чиновника.