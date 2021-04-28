Алимпаша Мамедов. Скриншот видео "Политические новости Армении и Азербайджана" https://www.youtube.com/watch?v=MADVpxnUfAk

28 апреля 2021, 18:27

Арестован глава Шамкирского района Азербайджана

Глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов арестован по обвинению в получении взяток и растрате. Президент Азербайджана издал распоряжение об увольнении чиновника.

Сабаильский районный суд Баку избрал сегодня меру пресечения бывшему главе Шамкирского района Алимпаше Мамедову. По решению суда Мамедов заключен под стражу на четыре месяца, сообщило сегодня ИА Vesti.Az.

Мамедову предъявлены обвинения в растрате и получении взятки, проинформировал сегодня Report.

О задержании главы района стало известно 26 апреля. Служба государственной безопасности Азербайджана провела спецоперацию в здании исполнительной власти Шамкирского района, задержано пять чиновников, в том числе сам глава района Алимпаша Мамедов, сообщил в тот же день "Интерфакс Азербайджан".

27 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности главы исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Адиль оглу Мамедова, сообщил Trend.

Статья 179 Уголовного кодекса Азербайджана (присвоение или растрата) предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, такое же наказание предусмотрено статьей 311 Уголовного кодекса Азербайджана (получение взятки).

Комментариев от Мамедова или его официальных представителей относительно предъявленных обвинений не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2020 года было передано в суд дело руководителя администрации азербайджанского города Евлах Годжи Самедова, обвиненного во взяточничестве и присвоении бюджетных средств. Согласно версии следствия об одной из мошеннических схем, Самедов присваивал деньги из учрежденного им же фонда помощи военнослужащим и семьям погибших солдат.

Примечание:

"Член ПАСЕ осужден за взятку от азербайджанских чиновников", "Начальник Генштаба Азербайджана обвинен в госизмене", "Арестован глава Кюрдамирского района Азербайджана".

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