Дело главы Евлаха дошло до суда

26 декабря 2020, 16:09

Передано в суд дело руководителя администрации азербайджанского города Евлах Годжи Самедова, обвиненного во взяточничестве и присвоении бюджетных средств. Согласно версии следствия об одной из мошеннических схем, Самедов присваивал деньги из учрежденного им же фонда помощи военнослужащим и семьям погибших солдат.

Как писал "Кавказский узел", Годжи Самедов возглавлял администрацию Евлаха до ноября 2019 года. Его задержали через месяц, в декабре, по подозрению в присвоении средств из бюджета муниципалитета и вымогательстве взяток.

Дело Самедова направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям, ему предъявлено обвинение по статьям "Присвоение в крупном размере", "Получение взятки в крупном размере", "Злоупотребление служебными полномочиями", передал сегодня Trend.

Согласно обвинительному заключению, администрация Евлаха перевела 236 тысяч манатов (около 140 тысяч долларов США) на банковские карты 133 безработных, якобы привлеченных к общественным работам. Деньги обналичивались в банкоматах подчиненными Самедова. Следствие полагает, что все эти деньги затем были переданы лично Самедову, сообщило сегодня АПА.

Еще 616 тысяч манатов (363 тысячи долларов) были переданы Годжи Самедову компаниями, которые по договору с администрацией города проводили фиктивные строительно-ремонтные работы, считает обвинение.

Кроме того, Самедов учредил Фонд поддержки семьям шехидов и инвалидов войны, куда отчислялись проценты с зарплат работников евлахской администрации. По версии следствия, ежемесячно около восьми тысяч манатов (около 4,7 тысячи долларов) из этих отчислений передавались лично Самедову.

Также глава города подозревается в том, что он через главного архитектора Халида Ахмедова получил крупные взятки от 44 физических и юридических лиц за предоставление права на строительные работы. Помимо Самедова, задержаны его предполагаемые соучастники, говорится в публикации.

Параллельно с Годжи Самедовым по аналогичному делу о злоупотреблении полномочиями, вымогательстве денег у должностных лиц и предпринимателей, присвоении выделенных на общественные работы и помощь малообеспеченным людям бюджетных средств был задержан и глава Агстафинского района Низамеддин Гулиев. В феврале 2020 года был задержан глава Нефтчалинского района Исмаил Велиев, в апреле - глава исполнительной власти Биласуварского района Махир Гулиев, в мае - бывший глава Имишлинского района Вильям Гаджиев, а в августе - глава Кюрдамирского района Джейхун Джафаров и другие должностные лица местной администрации, арестованные затем по обвинению в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

Череда арестов чиновников в Азербайджане "имеет политическую подоплеку", предположил 8 мая автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Умные люди объясняли, что, так как нефтегазовых денег в Азербайджане очень много, то власть, закрывая глаза и фактически разрешая [использовать деньги] из казны, покупает таким образом политическую верность работников госаппарата. А когда, говорили дальше умные люди, эти средства иссякнут, власть примется за этих чиновников, вытряхивая их, как пыльный ковер на ветру", - написал он в своем посте "Связь между последними арестами и последней нефтью".

Член Азербайджанского общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы усмотрел в арестах районных чиновников попытку улучшить имидж властей страны. "Многие главы районов засиделись на своих постах. Они вели себя как средневековые ханы. [...] Однако в последние годы Ильхам Алиев заметно усилил свою президентскую власть, убрав из правительства и администрации ряд крупных чиновников-олигархов. Теперь он избавляется от одиозных глав районов, дискредитирующих власть", - указал Джуварлы в мае 2020 года "Кавказскому узлу".