13 мая 2021, 10:17

Дело замглавы Минприроды Северной Осетии передано в суд

Завершено расследование дела бывшего замминистра природных ресурсов и экологии Северной Осетии, обвиняемого в требовании взятки от предпринимателя.

Как писал "Кавказский узел", заместитель министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии, как полагает следствие, обещал предпринимателю победу в аукционе за взятку в размере 307 тысяч рублей.

По данным следствия, 26 января к замминистра обратился предприниматель с целью возможного участия в аукционе на продажу леса для заготовки древесины. Обвиняемый за взятку в 307 тысяч рублей обещал помочь ему выиграть. Предприниматель сообщил, что передаст деньги после аукциона. 3 февраля комиссия под председательством обвиняемого решила заключить договор с предпринимателем, после чего чиновник неоднократно требовал от него оговоренной суммы, сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Замминистра обвинен в приготовлении к получению взятки в крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сказано в сообщении, опубликованном 12 мая на сайте ведомства.

Примечание:

"Следствие предъявило обвинение главе Россельхознадзора по Северной Осетии", "Замначальника УФСИН по Северной Осетии обвинен в крупном хищении", "Чиновник из Северной Осетии заподозрен в нецелевом использовании 566 миллионов".

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