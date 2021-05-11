Внучка маршала Чуйкова возмутилась концертом на Мамаевом кургане

11 мая 2021, 07:57

Мемориальный комплекс не подходит для подобных мероприятий, шоу на братских могилах неуместно, считает Екатерина Чуйкова. Жители Волгограда поддержали внучку маршала и возмутились невозможности посетить Мамаев курган в день праздника.

Как писал "Кавказский узел", власти решили закрыть вечером 9 мая для посещения Мамаев курган в Волгограде, объяснив это желанием избежать массового скопления людей в связи с риском распространения коронавируса.

Екатерина Чуйкова, внучка маршала Чуйкова, 10 мая на своей странице в Facebook раскритиковала организаторов концерта, который прошел 9 мая на Мамаевом кургане у подножия монумента Родины-матери.

Маршал Василий Иванович Чуйков командовал в годы войны 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве. Василий Чуйков похоронен, согласно завещанию, на площади Скорби Мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Позже одна из улиц Волгограда была названа в его честь и на ней появился памятник, выполненный его сыном Александром Чуйковым, сказано на официальном сайте администрации Волгоградской области.

"Комплекс мероприятий в праздничные дни, посвященных празднованию Победы в Волгограде, конечно поражает", - написала она и задала вопросы к администрации Волгограда. "Кем конкретно (поименно, пожалуйста) принято решение об уместности подобного рода мероприятий на мемориале? На кого возложена ответственность за их проведение и обеспечение безопасности?" - написала она.

Она поинтересовалась, действуют ли в Волгограде статьи Уголовного кодекса РФ 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" и 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".

Также ее заинтересовало, на кого возложена ответственность за проведение мероприятий и обеспечение безопасности. "Какая программа мероприятий на мемориалах и кладбищах запланирована в 2021 году? Приглашены ли туда звезды "ТикТока", любящие танцевать на Мамаевом кургане?" - возмутилась Екатерина Чуйкова.

Люди из-за плохой организации мероприятия шли по братским могилам, а городской транспорт в день праздника плохо работал, рассказала она.

Идея мероприятия чудесная, вся проблема в выбранном месте его проведения, для подобных акций есть другие площадки, заявила 10 мая Екатерина Чуйкова изданию V1.RU.

"Подобные мероприятия должны проводиться для города, а не закрытым образом. Сколько там ветеранов было - по пальцам можно пересчитать. Бюджет мероприятия, я думаю, исчислялся не одним десятком миллионов. Мамаев курган - это святыня. Понятно, что весь город на костях, что на каждой улице умирали люди. Но все-таки на Мамаевом кургане должна быть тишина... Но мне кажется, в этом году это было просто вопиющее безобразие. Более того, те, кому всё же удалось туда попасть, не смогли потом нормально уехать. Почему транспорт не работал, что это такое? Там ливень ужасный был, люди с детьми. Я не поддерживаю позицию того, что такие мероприятия надо проводить на Мамаевом кургане", - заявила она.

Жители Волгограда поддержали Екатерину Чуйкову. "У меня прадед похоронен на Мамаевом Кургане и такой наглости я ещё за свои 42 года не видела … запретить посещать Мамаев курган. Я впервые не смогла на 9 мая на него попасть", - написала под публикацией внучки маршала в Facebook пользователь Евгения Мизеровская.

Мамаев курган - возвышенность на берегу Волги в Центральном районе Волгограда, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!". В 1942-43 годах бои за Мамаев курган велись 135 дней и ночей, и о жестокости боев свидетельствует тот факт, что весной 1943 года на кургане не смогла взойти трава, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!"".

"Спасибо Вам за то, что не молчите!... До 2020 года я думала, что самое ужасное это хождение по «газону» и незнание многих о существовании братской могилы. Оказывается, это было только начало. Теперь у нас на высоте памяти и скорби устраивают пляски и песни", - считает Елена Слепова.

Татьяна Альянова поблагодарила внучку маршала: "Хочу сказать вам спасибо за то, что вы написали. Я, конечно, понимаю, что наш герой в лице администрации не будет вам отвечать, но лично я вас поддерживаю на все 100%.. Это реально шабаш, издевательство, препирание всех нравственных устоев".

"Конечно неприятно, когда на святой высоте делают развлекательные шоу. Разукрашивают мемориал в разные цвета, танцуют под музыку, выпивают горячительные напитки, орут, радуются, смеются. И это типа элита города. Противно и гадко. На Мамаевом кургане должно быть тихо и спокойно, там покоится прах воинов, отдавших жизнь за наш мир", - написал пользователь Арифлейман в комментарии под статьей с высказываниями Екатерины Чуйковой на сайте издания V1.RU.