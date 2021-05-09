Доступ на Мамаев курган в День Победы ограничен

09 мая 2021, 11:32

Власти решили закрыть сегодня вечером для посещения Мамаев курган в Волгограде, чтобы избежать массового скопления людей в связи с риском распространения коронавируса.

Крупные праздничные торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионах юга России были отменены из-за коронавируса. Акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-формате, в регионах были открыты новые мемориалы и состоялись небольшие концерты у домов ветеранов.

Как писал "Кавказский узел", День Победы в России в 2020 году прошёл в условиях отмены массовых мероприятий из-за коронавируса. В Волгограде был закрыт из-за режима самоизоляции Мамаев курган, однако несколько групп из числа жителей города неоднократно пытались пройти к мемориалу.

Мамаев курган - возвышенность на берегу Волги в Центральном районе Волгограда, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!". В 1942-43 годах бои за Мамаев курган велись 135 дней и ночей, и о жестокости боев свидетельствует тот факт, что весной 1943 года на кургане не смогла взойти трава, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!"".

Во избежание большого наплыва людей в День Победы доступ на Мамаев курган с 18.00 мск решили закрыть, сообщили сегодня со ссылкой на администрацию Волгоградской области "Новости Волгограда".

Тем не менее вечером там состоятся концерт Ансамбля национальной гвардии, два сеанса шоу "Свет Великой Победы" (в 21.45 и 23.00) и праздничный фейерверк.

Это решение связано с тем, что накануне на Мамаевом кургане на демонстрации акции "Свет Великой Победы" с учётом хорошей погоды собралось одновременно порядка 50 тысяч человека, большинство из них не соблюдали требования Роспотребнадзора: были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, привело пояснение администрации региона издание "Высота 102".

Патриотическая акция "Свет Великой Победы" открылась на Мамаевом кургане в Волгограде 8 мая. В этом году акция, которая будет проходить три дня, до 10 мая, представила в видеоинсталляции многовековую историю России, продемонстрировав ключевые сражения и победы, сообщил ТАСС.

В Волгоградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 95 человек, общее число зараженных в начала пандемии достигло 57 774. Умерло за сутки шесть зараженных, а общее число смертей пациентов с диагнозом COVID-19 возросло до 1163, говорится сегодня в сообщении на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Сообщения о закрытии Мамаева кургана на сайте администрации Волгоградской области по состоянию на 11.20 мск сегодня нет.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".