Фрагмент видеоинсталляции "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане, которая стала частью устроенного на мемориале шоу 9 мая 2021 года. Скриншот со страницы Instagram-паблика chp_vlg34. https://www.instagram.com/p/COp9R2ijKD0/

11 мая 2021, 22:27

Пользователи соцсетей поддержали внучку маршала Чуйкова за критику концерта на Мамаевом кургане

Критикуя власти за устроенное на Мамаевом кургане шоу, некоторые пользователи соцсетей припомнили дело блогера, станцевавшего у мемориала. По их мнению, организаторы концертов на Мамаевом кургане заслуживают наказания.

Как писал "Кавказский узел", внучка маршала Чуйкова Екатерина высказала возмущение прошедшим 9 мая концертом на Мамаевом кургане в Волгограде. Мемориальный комплекс не подходит для подобных мероприятий, шоу на братских могилах неуместно, считает она. Отметим, что власти решили закрыть в День Победы для посещения Мамаев курган, объяснив это желанием избежать массового скопления людей в связи с риском распространения коронавируса. Жители Волгограда раскритиковали власти за невозможность посетить Мамаев курган в день праздника.

Маршал Василий Иванович Чуйков командовал в годы войны 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве. Василий Чуйков похоронен, согласно завещанию, на площади Скорби Мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Позже одна из улиц Волгограда была названа в его честь и на ней появился памятник, выполненный его сыном Александром Чуйковым, сказано на официальном сайте администрации Волгоградской области.

Пользователи соцсетей активно делятся ссылками на статьи с критикой концерта на Мамаевом кургане, высказанной Екатериной Чуйковой. Большинство комментаторов поддержали внучку маршала.

Комментарий на странице Carlo Gambino в соцсети «ВКонтакте». https://vk.com/wall-54186050_9471343"Шоу на костях для избранных", - пишет Ольга Ветрова на странице Carlo Gambino в соцсети "ВКонтакте", где подобный репост за 13 часов собрал 253 лайка и 79 комментариев. "Устраивать шоу на кладбище, ну это уже какой-то сатанизм", - соглашается здесь же Misha Millenium.  "Согласен на все сто... Мемориал не для концертов", - указывает Остап Задунайский.

Комментарий на странице Carlo Gambino в соцсети «ВКонтакте». https://vk.com/wall-54186050_9471343Часть комментаторов считает, что устроителей концертов надо наказать. "Надо писать в генпрокуратуру, администрацию президента и многочисленные фонды и инстанции", - предлагает Armani Jens. "Правильные вопросы задает внучка В.Чуйкова, и заявления в прокуратуру действительно не хватает. Иначе этот беспредел будет продолжаться", - поддерживает Елена Матвеева.

"Правильно сделала, только вот никого не накажут, они же не болгары, которых можно показательно казнить, они же власть, которая устраивает праздник для себя любимых за счет налогоплательщиков", - пишет Дмитрий Булгаков в сообществе "Волгоград" соцсети "ВКонтакте", где репост статьи с заявлением внучки Чуйкова собрал 54 лайка и 8 комментариев. "Если это не хайп, то молодец девчонка, что высказала свою точку зрения", - отмечает там же Влад Голотин. "Мамаев курган - это место скорби и памяти, место тишины, а не чтобы там концерты устраивать. Дорого стоит мероприятие? В соответствующих местах его надо готовить. Вы представьте, если на могилу к вашим родственникам придут петь и танцевать. Нет, нет, нет и ещё раз нет. Суть этой сцены у подножия родины-матери? Что показать они хотели этим. А как же часовые, которые столько лет там стоят в полной тишине, чтут память погибших, а тут такое буквально за стеной. Неуважение и полнейший бред", - высказывает мнение Кристина Глазкова.

Мамаев курган - возвышенность на берегу Волги в Центральном районе Волгограда, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!". В 1942-43 годах бои за Мамаев курган велись 135 дней и ночей, и о жестокости боев свидетельствует тот факт, что весной 1943 года на кургане не смогла взойти трава, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!"".

"Да в суд надо подавать за такие мероприятия на святой земле... Ни стыда, ни совести нет... Уважение к памяти совсем нет", - пишет Александр Кожемякин в комментариях на странице сообщества "Волгоград | Регион 34" в соцсети "Вконтакте". Здесь пост о заявлении Екатерины Чуйковой за четыре часа собрал 458 лайков и 57 комментариев.

Комментарий на странице сообщества «Волгоград | Регион 34» в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/wall91837181_24947?w=wall-186697329_198940."То, что происходило на Кургане в момент светового шоу и концерта, за пределами памяти и нравственности. Концерты ранее всегда были на набережной. Все, кто хотел, видели и слышали. Концерт Хворостовского был на площади Павших Борцов. Транслировался на больших экранах. Кто хотел, видел и слышал. Были вип-места. Нормально. Световое шоу было на здании НЭТа. Все, кто хотел, видели и слышали. Напротив стадиона, у подножия Кургана постройте эстраду. И хоть каждый день пойте и танцуйте. А стадион чем плох для светового шоу. Но не на могиле Чуйкова сидите и стойте. Не на могилах концертируйте. Позор властям Волгограда. Безнравственно. Хамски", - отмечает Ирина Городкова. "Зачем осквернять память погибших, сделали шоу для кого?" - интересуется Ксюха Иванова.

Критикуя власти за устроенное шоу, некоторые пользователи припомнили дело блогера, станцевавшего у Мамаева кургана. "Недавно […] пляшущего осуждали, теперь сами пляшут, внучка права", - указывает Виталий Климов.

В феврале пользователей соцсетей возмутил видеоролик, на котором молодой человек с обнаженным торсом танцует у подножия скульптуры "Родина-мать" на Мамаевом кургане. Полиция задержала 20-летнего студента волгоградского вуза, который признал, что является героем видео. Задержанный пояснил, что с помощью видеоролика хотел увеличить аудиторию своего блога, он назвал свой поступок "ужасным" и принес извинения жителям Волгограда. Против юноши было возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. Руководство Волгоградского института управления отчислило студента четвертого курса, который стал подозреваемым по уголовному делу о танце на Мамаевом кургане.

Комментарий на странице Instagram-паблика baraxolka_volgogr. https://www.instagram.com/p/COvWn19DQ7n/«Кроме как на Мамаевом кургане мест для концерта не нашлось? Это уже слишком!» - пишет tatiyanas1 в обсуждении на странице Instagram-паблика baraxolka_volgogr, где пост «Шоу на братских могилах для избранных!» за два часа собрал 243 отметок "Нравится" и 32 комментария. «Да, День Победы это праздник великий, но не на местах могил», - соглашается vlgczk.

Изредка в обсуждениях встречаются высказывания о том, что нельзя осуждать любые мероприятия на Мамаевом кургане.

Комментарий в сообществе «Волгоград» соцсети «ВКонтакте». https://vk.com/wall-18895718_1629328"Там же не пляски были веселые! Что же вам все не так! И вам всех только наказывать, за что? Подготовить такое мероприятие дорогого стоит! Что же вы все такие злые в Волгограде! Такой прекрасный город, а вы все хаете, да клянете!" - пишет Наталья Климова в сообществе "Волгоград" соцсети "ВКонтакте".

На Мамаевом кургане 9 мая состоялся праздничный концерт "Бессмертные песни великой страны". На сцене прозвучали песни Победы и военных лет, выступил ансамбль Росгвардии, частью проекта стала видеоинсталяция на монумент "Родина-мать зовет!" Организатор акции "Свет Великой Победы" - Государственное бюджетное учреждение культуры "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий", сообщила ГТРК "Волгоград-ТРВ".

Анастасия Антонова, принявшая участие в обсуждении на странице Carlo Gambino в соцсети "ВКонтакте", считает, что нет ничего плохого в концертах. "Думаю, воины были бы рады этому концерту, т.к. это концерт в день Победы – то, ради чего они воевали и погибали. И тут люди радуются, что мирное небо над головой. Тут смотря с какой стороны посмотреть", - отмечает она.

Напомним, в июне 2020 года на Мамаевом кургане по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне также прошел концерт. Против этого выступили волгоградские активисты, которые накануне провели одиночные пикеты, заявив, что Мамаев курган - это место памяти, а не развлечения.

Примечание:

"Волгоградский студент отчислен из вуза после танца на Мамаевом кургане", "Раввин Волгограда осудил осквернение памятника на месте расстрела евреев", "Студент из Волгограда задержан за танец на Мамаевом кургане".

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