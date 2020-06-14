Активисты провели пикеты против концерта на Мамаевом кургане

14 июня 2020, 02:59

Мамаев курган в Волгограде - место памяти, а не развлечения, заявили Владимир Тельпук и Ольга Карпухнова, которые провели одиночные пикеты против запланированного на 24 июня концерта у подножия монумента "Родина-мать зовет!"

Волгоградский активист Владимир Тельпук 13 июня проводил одиночный пикет на аллее Героев против внесения поправок в Конституцию. В руках он держал плакат "Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. В. Путин". По его словам, в это время аналогичный одиночный пикет на противоположной стороне аллеи проводила активистка Ольга Карпухнова.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта его подписал президент России, 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

"К Ольге Карпухновой подошли полицейские, я подошел ее поддержать. Полицейский говорил о постановлении губернатора о самоизоляции. Мы потребовали, чтобы они показали нам это постановление, потому что мы с ним не знакомы. Сотрудник полиции потребовал, чтобы я показал документы. Я сказал, что не против показать, но сделаю это только согласно «Закону о полиции», в котором перечислены случаи, когда могут потребовать документы", - рассказал Тельпук корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, после этого пикетчики и сотрудники полиции проехали в отдел, где ему "выписали протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ". Тельпук также сообщил, что написал заявление на сотрудника правоохранительных органов, обвинив его в нарушении закона.

На сайте Волгоградской области перечислены случаи, когда жители региона могут покинуть место жительства. При этом указано, что с собой у них должен быть паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также напечатанное или написанное от руки уведомление. В нем необходимо указать дату и время составления; фамилию, имя и отчество; адрес места проживания; цель выхода и планируемое время возвращения. В случае, если гражданин направляется на работу, он должен иметь наряду с паспортом справку от работодателя.

В протоколе об административном правонарушении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, что у Тельпука при себе не было уведомления, утвержденного постановлением губернатора, а также то, что он проводил одиночный пикет.

По словам Тельпука, после общения с полицейскими они с Карпухновой поехали на Мамаев курган, где провели одиночные пикеты против проведения 24 июня концерта.

В честь парада Победы 24 июня на Мамаевом кургане запланировано выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Участниками концерта станут около 80 музыкантов в возрасте от десяти до 22 лет. Кроме того, на мероприятии выступят Денис Мацуев, Игорь Бутман, Сергей Безруков и другие, говорится в пресс-релизе Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).

«Мы против шоу на костях. Мамаев курган – это место, где погибли десятки тысяч советских воинов», - сказал Тельпук.

«Мы были на Мамаевом кургане, где планируется концерт. Там огромная могила, шоу там делать нельзя, тем более с такой сотрясающей музыкой. Раньше там были мероприятия, но, например, это был живой духовой оркестр, или приходили пионеры и комсомольцы давать клятву. Но сейчас там столько аппаратуры», - поддержала Тельпука Ольга Карпухнова.

Она также прокомментировала ситуацию с полицейскими, отметив, что не знала о постановлениях губернатора, согласно которым волгоградцам нужно иметь при себе уведомления.

«Полицейские мне сказали, что незнание законов не освобождает об ответственности. Я считаю, что постановление губернатора не является законом, до меня его никто не довел. По телевизору сказали, что можно уже ходить без масок на улице и без перчаток. О том, что я должна иметь уведомление, в телевизоре не сказали, на почту не прислали и в почтовый ящик не положили», - заявила Карпухнова.

Парад в честь юбилея Победы был перенесен с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом на 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад на Красной площади прошел первый парад Победы, которым командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков, пишет ТАСС.

Против проведения концерта на Мамаевом кургане выступили и некоторые пользователи соцсетей. Так, жительница Волгограда Анна Христенко написала, что Мамаева курган - "это место скорби, а не декорация для увеселительных концертов".

"Рядом с местом, где монтируется экран, примерно в пяти метрах находится могила маршала В.И. Чуйкова, в 10-20 - братская могила советских солдат. В холме захоронено 34 505 бойцов. А значит, это фактически "шоу на костях", - написала она. Кроме того, Христенко посетовала, что выбранная площадка "технически неспособна вместить всех желающих волгоградцев, даже если разрешат выйти из карантинных мер". Публикация Христенко, по данным на 02.59 мск сегодня, 14 июня набрала 277 лайков и 1141 просмотр. Многие комментаторы поддержали ее.

"Да будут услышаны твои разумные слова! Об истинной Памяти и Светлом месте!" - написала Маргарита Честнова.

"Согласна, Анна, можно такое мероприятие провести в другом месте", - отметила Наталья Батый. Отметим, что в настоящее время автор публикации ограничила возможность комментирования.