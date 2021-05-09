Тело участника акции протеста найдено в реке Риони

09 мая 2021, 12:15

Спасатели нашли в реке Риони тело мужчины, пропавшего в апреле во время акции протеста против строительства Намахванской гидроэлектростанции.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля спасатели начали поиски одного из протестующих против строительства Намахванской ГЭС, который, по словам очевидцев, во время акции протеста вошел в реку Риони и утонул.

Спасатели нашли в реке Риони тело мужчины, пропавшего месяц назад в реке около села Намахвани, сообщил сотрудник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"Тело уже поднято из воды, его опознал член семьи", - приводят сегодня его слова "Новости-Грузия".

В поисках участвовали 450 спасателей, четыре водолаза и 15 катеров, информирует сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Напомним, протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни и нескольких сел. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с компанией ЭНКА, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы, которая "продолжает лоббировать этот вопрос". 29 марта премьер-министр Грузии объявил, что строительство Намахванской ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, чтобы тщательнее проверить ее воздействие на окружающую среду. К проверке проекта решено привлечь зарубежных экспертов.