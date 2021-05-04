Участники пикетов в Махачкале потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева

04 мая 2021, 07:16

Два одиночных пикета с требованием освободить арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели 3 мая в Махачкале его коллеги Магомед Магомедов и Магди Камалов. Депутат Магомедрамазан Абдулкеримов на своем пикете призвал главу Дагестана обратить внимание на аварийное состояние сельских школ.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в его поддержку. Так, 26 апреля заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов и учредитель издания Магди Камалов на одиночных пикетах потребовали освободить Гаджиева и покончить с практикой необоснованных арестов.

Абдулмумин Гаджиев был задержан по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники - глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев - собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. 22 апреля суд продлил арест обвиняемых до 28 июля. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

3 мая в Махачкале прошли пикеты в поддержку Гаджиева, сообщил в тот же день блогер Расул Асад. "Коллеги и близкие журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева провели одиночный пикет с требованием свободы для журналиста и прекращения абсурдного уголовного дела!" – написал он в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

В поддержку Гаджиева прошли два одиночных пикета, уточнил в тот же день "Черновик". Один из них провел заместитель главреда газеты Магомед Магомедов. Он выступил в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, которого сейчас вместе с Абубакаром Ризвановым и Кемалом Таибиевым судят в Южном окружном суде Ростова-на-Дону за финансирование терроризма. Редакция газеты считает обвинение незаконным, а материалы дела сфальсифицированными", - говорится в публикации.

Учредитель газеты Магди Камалов на своем одиночном пикете призывал силовиков прекратить аресты без доказательств, сообщило издание.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы"* Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Там же, на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, одиночный пикет провел депутат сельсовета Шауринский Цунтинского района Магомедрамазан Абдулкеримов.

Он призвал врио главы Дагестана Сергея Меликова обратить внимание на проблему аварийных школ в Цунтинском районе, особенно в связи с возбуждением уголовного дела об аварийной школе в селе Хутрах.

29 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, после сюжета о работе аварийной школы в селе Хутрах Цунтинского района, показанного в эфире телеканала "Рен-ТВ". Ученики, заходя в здание школы, рискуют остаться под завалами, следует из видеосюжета. С 30 апреля школа в селе Хутрах закрыта по требованию прокуратуры. Школьники временно продолжат учиться в зданиях фельдшерского пункта и детсада, пока местные власти ведут поиск помещений для аренды, сообщил Магомедрамазан Абдулкеримов.

По мнению депутата, "виновным хотят сделать директора школы", но Магомедрамазан Абдулкеримов считает, что в этой ситуации виновен бывший состав правительства Дагестана. По его словам, аварийных школ в Цунтинском районе "почти 90%".

Магомедрамазан Абдулкеримов призвал Сергея Меликова приехать в Цунтинский район, посетить Хутрахскую школу и включить ее в федеральную программу, сообщило издание.

По состоянию на 07.15 мск 4 мая, Магомедрамазан Абдулкеримов не прокомментировал в соцсетях свою позицию. В его Twitter-аккаунте последние публикации датированы 23 января 2019 года, в них упоминаются сюжеты дагестанских телекомпаний, посвященные аварийной школе в селе Хебатли.

Сотни школ на юге России работают без водопровода, канализации и центрального отопления, сотням учебных зданий нужен капремонт, а часть помещений и вовсе стала аварийныной. Больше трети аварийных школьных зданий страны приходится на Дагестан, подсчитали в марте 2021 года журналисты "Важных историй".

Напомним, Сергей Меликов пообещал до конца года построить в республике 29 новых зданий школ взамен ветхих. При этом, по его словам, официально в Дагестане признаны аварийными 122 школы, однако в реальности их число может достигать 200.

* издание внесено Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иноагента.