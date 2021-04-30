Аварийная школа в Дагестане. Скриншот видео " Дикий Краевед" https://www.youtube.com/watch?v=o9cloeU4XHM

30 апреля 2021, 13:56

Аварийная школа в Дагестане закрыта после вмешательства прокуратуры

Прокуратура распорядилась закрыть аварийную школу в дагестанском селе Хутрах и перевести школьников на временное обучение в здания акушерского пункта и детсада.

Как сообщал "Кавказский узел", Следственное управление Следкома по Дагестану возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) после сюжета о работе аварийной школы в Хутрахе Цунтинского района, показанного в эфире телеканала "Рен-ТВ". Ученики школы заходя в здание школы, рискуют остаться под завалами, следует из видеосюжета.

Часть 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) предусматривает до двух лет лишения свободы.

Аварийная школа в Цунтинском районе закрыта с 30 апреля по представлению прокуратуры района. Образовательный процесс продолжится в зданиях фельдшерского пункта и детсада, пока местные власти ведут поиск помещений для аренды, сообщил сегодня "Черновик" со ссылкой на зампредседателя Общественной палаты Цунтинского района Магомедрамазана Абдулкеримова.

Здание фельдшерского пункта также в аварийном состоянии, а детсад, который был построен в 2019 году, еще не введен в эксплуатацию из-за нарушения технологии строительства. До ближайшей школы, которая находится в селе Китлярата, около семи километров. При этом дорога до населенного пункта также в аварийном состоянии, как и само здание образовательного учреждения, добавил Абдулкеримов.

Он добавил, что в Хутрахскую школу 29 апреля прибили следователи и криминалисты центрального аппарата Следкома, которые допросили школьников, родителей и педагогов. Дело о об аварийной школе в селе Хутрах взято на контроль руководителем Следкома России Александром Бастрыкиным, сообщило сегодня на своем сайте ведомство.

На 13.55 мск 30 апреля на сайтах прокуратуры Дагестана и Следственного управления Следкома по Дагестану нет информации о закрытии школы в Цунтинском районе.

Сотни школ на юге России работают без водопровода, канализации и центрального отопления, сотням учебных зданий нужен капремонт, а часть помещений и вовсе стали аварийными. Больше трети аварийных школьных зданий страны приходится на Дагестан, подсчитали журналисты "Важных историй".

Напомним, что на кадрах сюжета телеканала "Рен-ТВ" было показано здание, на кирпичном фасаде которого видны трещины, на мансарде, выложенной из дерева, – дыры. "Эта школа может претендовать на звание самой страшной в стране. Фасад выглядит так, словно это и не школа вовсе, а сарай. И страшная она не только из-за убогого вида, но и потому что в ней страшно учиться. Дети каждый раз, заходя в класс, рискуют остаться под завалами", – говорится в репортаже.

В Цунтинском районе в целом обучается не менее двух тысяч детей, уточнил в интервью телеканалу начальник управления экономики и финансов министерства образования и науки Дагестана.

Примечание:

"Директор школы в Каспийске заподозрен в махинациях с выплатами учителям", "Более 560 жителей затопленных сел подали иск властям Дагестана", "39 человек госпитализированы с признаками отравления в Махачкале".

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