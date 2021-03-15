Более трети аварийных школьных зданий России пришлись на Дагестан

15 марта 2021, 09:00

Плесень и грибок на стенах, прогнившие полы и протекающие крыши остаются реальностью российских государственных школ в XXI веке. Сотни школ на юге России работают без водопровода, канализации и центрального отопления, сотням учебных зданий нужен капремонт, а часть помещений и вовсе стали аварийными. Больше трети аварийных школьных зданий страны приходится на Дагестан, подсчитали журналисты "Важных историй".

Дагестан - один из самых проблемных регионов России по состоянию школ

Выводы, обнародованные сегодня в публикации Полины Ужвак "«Крыша продолжала течь, дети мерзнуть, а плесень расти»" на сайте "Важных историй", основаны на данных Министерства просвещения России за 2019 год, опубликованных на сайте ведомства 31 июля 2020 года.

Специально для «Кавказского узла» журналистка «Важных историй» Полина Ужвак на основе данных Минпросвещения о материально-техническом оснащении государственных российских школ сделала выборку, отражающую состояние школьных зданий в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. «Статистика собрана не по школам, а по учебным зданиям, потому что в разных корпусах одной школы могут быть разные условия», — объясняет автор исследования. "Кавказский узел" изучил эти материалы до публикации исследования "Важных историй".

В выборке подсчитано, сколько процентов от общего числа учебных зданий в каждом регионе ЮФО и СКФО не оснащены водопроводом, канализацией и центральным отоплением, нуждаются в капитальном ремонте или стали аварийными. Аутсайдерами по тому или иному из этих показателей в масштабах двух округов (без учета данных по Крыму и Севастополю. - Прим. "Кавказского узла") оказались Дагестан, Северная Осетия и Калмыкия.

Так, в Дагестане наибольший по двум округам процент от общего числа школьных зданий работают без водопровода (55%) и канализации (57,5%). Недалеко от Дагестана по масштабам проблемы с оснащенностью школ канализацией ушла Калмыкия, где таких учебных зданий - 51,1%. Для сравнения, в других регионах СКФО и ЮФО без водопровода работают от 3,3% (Ростовская область) до 22,6% (Карачаево-Черкесия) учебных зданий, а без канализации - от 3,8% (Ростовская область) до 24,7% (Карачаево-Черкесия). В школах без канализации в лучшем случае под туалет используются септики, то есть индивидуальные очистные установки, но иногда это просто выгребные ямы на улице, констатируют авторы исследования.

В Калмыкии больше всего на юге России школьных зданий без центрального отопления - 48,2% от общего числа учебных зданий региона. Уровень этой проблемы также высок в Карачаево-Черкесии, где центральным отоплением не оснащены 44,4% учебных зданий, и в Ингушетии - 39,5%. В остальных регионах ЮФО и СКФО этот показатель варьируется от 0,5% (Ставропольский край) до 25,2% (РСО-Алания).

В Северной Осетии наибольший среди регионов юга России процент от числа школьных зданий нуждаются в капремонте - 59,1%. Довольно высок процент таких зданий в Ингушетии (42,1%), в Дагестане (35,7%), в Карачаево-Черкесии (31,4%) и в Калмыкии (28,7%). В остальных же регионах двух анализируемых округов этот показатель варьируется от 0,3% в Волгоградской области до 22,4% в Чечне.

Проблема с аварийностью учебных зданий наиболее ярко выражена в Дагестане, где таковыми, согласно выборке, являются 7% от общего числа школьных зданий. В остальных регионах юга России этот показатель в 2019 году составил от 0% (Адыгея, Волгоградская и Астраханская области) до 4,2% (Карачаево-Черкесия).

Дагестан — один из самых проблемных регионов не только юга, но и всей России по оснащению школ, констатируют "Важные истории". Каждое четырнадцатое учебное здание в Дагестане подлежит сносу, а в остальных оснащение не намного лучше. В 35 % учебных зданий республики нужно делать капитальный ремонт, а больше половины из них лишены водопровода и канализации.

Один из корпусов школы в селе Вихли Кулинского района Дагестана был построен еще в 1928 году. Сейчас здание признано аварийным и ремонту не подлежит. Другие корпуса тоже в плохом состоянии. Осыпается штукатурка, а летом 2019 года обрушилась значительная часть одной из стен, сломалась опорная балка потолка в кабинете. Стройку обещают начать в 2021 году. А пока директор школы вместе с учителями постоянно ремонтируют старые здания. Центрального отопления в школе тоже нет, и приходится использовать печи. «В каждом помещении печками-буржуйками топлю, я трубы вывел так, чтобы безопасно было. Это все своими силами — кто же еще будет делать», — рассказал "Важным историям" директор этой школы Алил Магомедов.

"Еще в 1980 году начинали строить [новую] школу, не достроили, потом еще раз, и вот последний раз в 2009. По последнему проекту школы, [в ней] предполагалось 340 учебных мест и 50 мест под интернат. Построили фундамент, стены, спортивный зал сделали. Но подрядчик умер, компания разорилась, и больше десяти лет ничего не делали. Я в какие только инстанции не обращался. Сейчас говорят, она уже новым требованиям не соответствует. Будут опять заново строить», - посетовал школьный директор.

Раньше в вихлинскую школу ездили ученики из соседних сел, потому что только там можно было закончить 11 классов, проживая в интернате. Сейчас интерната в школе нет, и дети из соседних сел не приезжают. Они оканчивают девять классов в местных сельских школах, а потом уезжают поступать в колледжи, так как получить полное школьное образование рядом с домом у них нет возможности.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что почти 200 тысяч российских детей ходят в школы, «где нет нормального отопления, водопровода и канализации», и потребовал «полностью решить» проблему за два года. На конец 2019 года, по данным Минпросвещения, больше шести тысяч школьных зданий в России не имели даже базовых удобств, в каждом девятом не было канализации, в каждом одиннадцатом — центрального отопления, а 11 % учебных зданий страны нуждались в капремонте.

Многие проблемы с оснащением учебных зданий на отражены в отчетах ведомств

Уровень оснащения школ важен, как и уровень образования. «Школа задает стандарты качества жизни, и, в общем-то, она должна хотя бы на полшага опережать те стандарты, которые распространены в городе или поселке. Ребенок проводит в школе очень много времени. Надо дать ему возможность жить в цивилизованных условиях: правильно питаться, приватно ходить в туалет с дверьми, поскольку это интимное дело. Но когда туалет [выглядит] как отхожее место, это просто недопустимо», - уверена директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, чьи слова приведены в исследовании "Важных историй".

Многие проблемы в материальном оснащении школ нельзя измерить в цифрах и они не попадают в официальные отчеты ведомств, подчеркивают авторы исследования. К таким проблемам относятся, к примеру, плесень и грибок на стенах, прогнившие полы, протекающие крыши и разваливающиеся парты.

Мать двух школьников Елена Горшкова рассказала изданию о плачевном состоянии учебного помещения 22-й школы Новочеркасска. Начальная школа, где учится ее младший сын, находится в здании бывшего детского сада. Два года назад, со слов Горшковой, класс был в ужасном состоянии: линолеум на полу разошелся, под ним были видны прогнившие листы ДСП. В соседнем крыле вся стена была изъедена грибком, протекала крыша. В кабинетах было холодно, и учителя использовали электрообогреватели, рискуя устроить пожар. В здании средней школы, где учится дочь Елены, в одном из кабинетов во время урока с потолка упала пенопластовая плита и большой кусок штукатурки. Одного ученика задело по касательной.

Елена и другие родители, с их слов, семь лет получали обещания о капремонте в школе. Но так и не дождались обещанного, поэтому сами обратились за решением проблемы к чиновникам. Весной 2019 года они добились встречи с начальницей городского Управления образования по поводу капитального ремонта. «Мы предлагали отправить жалобы в область или на федеральный уровень. Но начальница Управления сказала, что нет смысла писать, потому что бумага все равно спустится к ней и „кроме как проблем городу, ничего от этого не будет“», - вспоминает об итогах той встречи Елена Горшкова.

Родители школьников всё же отправили жалобы в Роспотребнадзор и в Управление президента. «После жалобы какие-то работы действительно были проведены. Например, прогнивший пол закрыли куском нового линолеума, грибок [со стен] силами родителей соскребли, но капитальный ремонт здания не начался, крыша продолжила течь, дети мерзнуть, а плесень расти», — рассказала Горшкова.

В Управлении образования родителям 22-й школы Новочеркасска пообещали, что проведут капитальный ремонт школы в 2023 году.