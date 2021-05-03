Генпрокуратура Армении заинтересовалась вторым гражданством президента страны

03 мая 2021, 21:16

Группа адвокатов добилась возбуждения уголовного дела по заявлению о наличии второго гражданства у президента Армении Армена Саргсяна, сообщил глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2018 года оппозиционная фракция "Елк", чей кандидат Артак Зейналян не смог набрать необходимое количество голосов депутатов для выдвижения в президенты, обвинили Армена Саркисяна (Саргсяна), что он сохранил британское подданство, а наличие второго гражданства не соответствует требованиям Конституции Армении. Глава фракции "Елк" Никол Пашинян призвал Саркисяна представить документ о выходе из британского гражданства.

Согласно части 2 статьи 124 Конституции Армении, президентом может быть избрано лицо, которое в течение последних шести лет является только гражданином страны и постоянно проживало в ней. В ответ на обвинения оппозиции Армен Саркисян заявил, что перестал быть гражданином Великобритании в декабре 2011 года и представил все документы, которые требовались от него для выдвижения в кандидаты в президенты, говорится в биографической справке о четвертом президенте Армении, опубликованной "Кавказским узлом". Саркисяна избрали президентом Армении 2 марта 2018 года.

Генпрокуратура Армении завела уголовное дело о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном, сообщил глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян на своей странице в Facebook.

Зограбян напомнил, что заявление о сокрытии Саркисяном двойного гражданства 53 адвоката подали в Специальную следственную службу, однако ведомство отказалось возбуждать уголовное дело по этому заявлению.

"Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК Армении (фальсификация документов)", - написал Ара Зограбян.

По состоянию на 20.45 мск сегодня на сайте Генпрокуратуры Армении не опубликовано сообщения о возбуждении дела по заявлению о двойном гражданстве Саркисяна. Зограбян в своей публикации ссылается на решение ведомства, однако не публикует сам документ.

На страницах президента Армении в Facebook и Instagram нет комментариев относительно обвинений в сокрытии британского гражданства - последние на сегодняшний день публикации в этих аккаунтах появлялись 1 мая.