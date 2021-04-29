Дорога к селу затоплена после прорыва плотины в Волгоградской области

29 апреля 2021, 11:56

Паводковые воды размыли дамбу в Ольховском районе и разрушили мост, сообщили местные жители. В результате разлива воды затоплена дорога к селу Романовка, подтвердила прокуратура Волгоградской области.

В Ольховском районе Волгоградской области паводковые воды размыли плотину, отремонтированную в 2020 году, при этом обрушился мост, рассказали местные жители.

По их словам, инцидент произошел сегодня около трех часов. "Недалеко от этого моста есть пруд... У него же стояла дамба, ее прорвало. После этого вода хлынула на мост", - приводит слова одного из местных жителей V1.ru.

Фотографии разрушенного моста опубликованы сегодня в сообщении о начале прокурорской проверки, размещенном в Instagram-аккаунте прокуратуры Волгоградской области. Ведомство подтвердило, что вода размыла дамбу пруда Новый около села Липовка Ольховского района.

"В результате разлива воды затоплена автодорога к селу Романовка", - отмечается в публикации.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", к селу Романовка ведут две автодороги - от поселка Щепкин и от хутора Студеновка.

По данным прокуратуры, дамба не состоит на балансе органов местного самоуправления, ее собственник "отсутствует". "В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка бездействию органов местного самоуправления по принятию на баланс бесхозяйного имущества. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 28 апреля, стало известно, что в Среднеахтубинском районе прорвало плотину на ерике Каширин, строительство которой было закончено в 2020 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" и обошлось в 160 миллионов рублей.

Плотина в Среднеахтубинском районе не разрушена, вода лишь размыла грунт вокруг нее, сообщил 28 апреля после осмотра сооружения сотрудник межрайонной прокуратуры.