Оползень на дороге к селу Мулахи в регионе Верхняя Сванетия. Кадр видео https://www.rustavi2.ge/ka/news/197380

27 апреля 2021, 09:24

Дорога к грузинскому селу перекрыта после схода оползня

Обильные дожди привели к сходу оползня на дорогу к селу Мулахи в регионе Верхняя Сванетия и восемь семей оказались отрезанными от мира, сообщили местные власти.

Из-за проливных дождей в общине Мулахи, которая находится близ села Ушгули в регионе Верхняя Сванетия, сошел оползень, после чего отрезанными от внешнего мира оказались восемь семей, сообщил в ночь на 27 апреля на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Обильные дожди привели к таянию снега, в зоне ЧП работает техника, чтобы не допустить подтопления паводком населенных пунктов, сообщили местные власти. "Завтра прибудут геологи и определят какие именно нужно предпринять меры [чтобы не допустить подтопления]. Эвакуация населения пока не планируется, но некоторые жители покинули зону бедствия по собственной инициативе", – приведены в публикации слова главы поселка Местиа Кахи Жоржолиани.

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 апреля в Верхней Сванетии в результате паводка оказались заблокированы села Джабеши, Ушгули и Муркмели. Тогда из-за сильных дождей из берегов вышли местные реки, размыв при этом мосты и дороги.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в центре региона Самегрело-Верхняя Сванетия городе Зугдиди прогнозируется слабый дождь, температура воздуха составит +14 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 28 апреля ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +10 градусов, а скорость ветра – до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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