Три села заблокированы в Грузии после паводка

24 апреля 2021, 11:46

Жители грузинских сел Джабеши, Ушгули и Муркмели оказались в изоляции после того, как вышедшие из берегов реки затопили дороги, сообщили местные власти.

В результате сильных дождей в муниципалитете Местия (регион Самегрело-Верхняя Сванетия - Прим. "Кавказского узла") оказались заблокированными несколько сел. В селе Джабеши вышла из берегов река, были повреждены дороги и размыт мост. Местные власти устраняют последствия поводка, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2" со ссылкой на администрацию муниципалитета Местия.

Также в общине Ушгули повреждены сто метров участка дороги между селами Муркмели и Чаджаши, из-за оказалось невозможным движения машин между селами. Кроме того река Девра в регионе Чубери вышла из берегов, из-за чего также оказались поврежденными дороги и мост. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, сообщил сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на администрацию муниципалитета Местия.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта в регионе Мцхета-Мтианети в связи со сходом оползней оказались заблокированными 22 села, и еще около 10 семей в Рача-Лечхуми. Местные власти несколько дней не могли расчистить дорогу, из-за чего была привлечена авиация для снабжения сельчан продуктами.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в центре региона Самегрело-Верхняя Сванетия городе Зугдиди прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит +17 градусов, скорость ветра – четыре метра в секунду. В ночь на 25 апреля также ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +10 градусов, а скорость ветра – до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.