Активисты призвали США не допустить амнистии грузинских силовиков

27 апреля 2021, 07:53

США должны повлиять на власти Грузии, чтобы не допустить помилования вместе с политзаключенными силовиков, принявших участие в жестком разгоне митинга, заявили 26 апреля участники акции протеста в Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", участники части грузинских оппозиционных партий и партия власти "Грузинская мечта" 19 апреля пришли к соглашению о разрешении в стране политического кризиса, которое предусматривает, в том числе амнистию для политзаключенных и проведение парламентских выборов. 24 апреля около десятка активистов вышли на акцию протеста перед зданием парламента Грузии, потребовав от властей не допустить помилования силовиков, принимавших участие в жестком разгоне митинга против визита депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в июне 2019 года. 25 апреля активисты в Тбилиси провели акцию протеста с аналогичными требованиями.

В ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. О том, что происходило у здания парламента Грузии вечером 20 июня 2020 года, фоторепортаж "Кавказского узла".

Группа представителей грузинских неправительственных организаций 26 апреля вышла в Тбилиси на акцию протеста перед зданием посольства США с требованием не допустить помилования силовиков, принимавших участие в жестком разгоне митинга в ночь на 20 июня 2019 года.

Участники акции держали в руках флаги Евросоюза, США и Грузии и плакаты с надписями "Солидарность жертвам 20 июня", "20 июня – день достоинства", "Нет амнистии для мясников", "Нет амнистии преступникам", передал корреспондент "Кавказского узла".

Проведение протеста около посольства США активисты объяснили тем, что эта страна имеет высокий авторитет перед мировым сообществом, а правам человека в ней уделяется особое внимание. "США являются одним из ведущих государств, они обладают высоким авторитетом в области защиты прав человека. Ежегодный отчет Госдепартамента США о правах человека является таким же важным, как отчет правозащитных организаций. Поэтому мы рассчитываем, что авторитета этой страны хватит, чтобы не допустить принятия амнистии в отношении полицейских, которые допустили преступления против прав человека, разгоняя митинг недозволенными средствами", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НПО "Третий сектор" Ираклий Кикиани.

Мнение о том, что нельзя допустить помилования силовиков, также высказал участник акции Зураб. "Это совершенно несимметричная амнистия. Дело в том, что люди, которые пришли на митинг [против визита Гаврилова] не имели цели произвести госпереворот. Они протестовали против попрания суверенитета нашей страны. А полицейские допустили [нарушение прав человека при жестком разгоне митинга]. Они не раскаялись, не признали своей вины. О какой амнистии может идти речь", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал правозащитник Уча Нануашвили. "Мы имеем дело с нарушением прав человека. И МВД, и прокуратура согласны, что имело место именно нарушение прав человека, потому что уголовные дела были возбуждены именно в отношении действий государственных служащих, а не частных лиц. А Ника Мелия, которого собирается помиловать государство, является именно частным лицом. Так что ситуация совершенно асимметричная", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем (части 1 и 2 статьи 225 УК Грузии). Ему грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Инициатива провести акцию у посольства США рациональная, поскольку у этой страны есть инструменты для влияния на ситуацию, считает политолог Сосо Цискаришвили. "То, что США официально проводят мониторинг прав человек, и их отчет высоко оценивается в мире, дает возможность предупредить власти Грузии, что их [репутация] сильно пострадает, если эта подробность войдет в ежегодный отчет, и ситуация с правами человека в Грузии будет расценена как ухудшившаяся", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что после разгона митинга ночь на 21 июня прокуратура Грузии возбудила уголовные дела по факту жестокого обращения с его участниками. Однако в 2019 году прокуратура отказалась присвоить участникам митинга и журналистам статус потерпевших. В 2020 году адвокаты из НПО "Центр по правам человека" подали жалобу в ЕСПЧ на отказ полиции в предоставлении статуса потерпевших. 16 марта 2016 года Генпрокуратура Грузии вынесла решение признать потерпевшими четверых журналистов и участников митинга, чьи дела ведет Центр по правам человека. Однако 20 журналистов, чьи дела ведет Ассоциация молодых юристов Грузии, так и не получили статуса потерпевших.

Новости о выборах 2020 года в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".