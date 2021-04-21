Руководитель ингушского ансамбля пожаловался на принуждение к увольнению

21 апреля 2021, 08:00

Увольнению руководителя ингушского ансамбля "Сунжа" Умара Гулиева предшествовало давление со стороны чиновника после того, как участницы коллектива провели акцию с угощением дальнобойщиков, рассказал сам Гулиев. Участники ансамбля и их родители возмутились преследованием хореографа, а власти соседних регионов предложили ему работу.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта руководитель детского танцевального ансамбля "Сунжа" Умар Гулиев публично принес извинения после того, как в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого две девушки из числа участниц ансамбля, одетые в национальные костюмы, угостили дальнобойщиков, которые ожидали открытия Военно-Грузинской дороги. Одна из девушек дочь Гулиева, в вторая – дочь его друга. Участники ансамбля собрали деньги и купили еду, чтобы сделать садака (мусульманский термин, означающий благодеяние, помощь. - Прим. "Кавказского узла"), пояснил руководитель ансамбля "Сунжа".

Детский танцевальный ансамбль "Сунжа" был создан по инициативе Умара Гулиева в 2002 году, на базе Сунженского дома Культуры. Впервые на всю страну этот коллектив заявил о себе, после участия в телепрограмме "Минута славы". Танцорам из Ингушетии аплодировали в Москве, Казани, Ставрополе. "Сунженцы" принимают участие во всех фестивалях Юга России, их приглашают на самые значимые мероприятия, которые проводят представители ингушской диаспоры в разных регионах России", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ансамбля Умар Гулиев.

Умар Гулиев рассказал обстоятельства своего увольнения

Руководитель танцевального ансамбля "Сунжа" Умар Гулиев был вынужден был написать заявление на увольнение после акции с угощением дальнобойщиков. Об этом рассказал сам Гулиев. По его словам, акция вызвала недовольство некоторых чиновников. В частности, посредник передал пожелание высокопоставленного чиновника в Сунже, который считает, что Гулиеву лучше уволиться по-собственному желанию, пояснил руководитель ансамбля. "Я несколько раз пытался встретиться с [высокопоставленным городским чиновником], но он отказывается меня принять, ссылаясь на недостаток времени. Не отвечает он и на телефонные звонки. <…> На меня налетели со всех сторон, обвиняя в самых разных грехах. Если я в чем-то ошибся, но не думаю, что вина моя настолько велика, чтобы заставить уволиться. Но [высокопоставленный городской чиновник] старательно избегает встречи со мной, всячески уходит от разговора", – рассказал Гулиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гулиева, первый раз он был вынужден уволиться в 2007 году после того, как ансамбль "Сунжа" с успехом выступил на телешоу "Минута славы" на "Первом канале". "Тогда в Москву поехала группа из шести мальчиков и шести девочек. Дорогу оплачивал "Первый канал", а денег на гостиницу не было. Но у одного нашего танцора в Москве жила тетя, в ее двухкомнатной квартире мы и разместились. Девочкам выделили одну из комнат, а мальчики спали на кухне на полу. Я ночевал у своего знакомого. После того, как мы выступили на телевидении, был один день знакомства с Москвой и на следующий день мы должны были улетать домой. Меня нашел Магомед Евлоев, владелец оппозиционного сайта "Ингушетия.ru". Попросил, чтобы мы выступили на праздновании шестилетия образования сайта", – рассказал Гулиев.

Выступление должно было пройти через неделю, но ансамбль не планировал задерживаться в Москве. После возвращения в Ингушетию Гулиева обвинили в вывозе детей из региона без согласования с местными властями, отметил руководитель ансамбля. "Хотя я обивал пороги в министерстве культуры, говорил, что нас приглашают принять участие в телепрограмме "Минута славы", что дорогу оплачивает "Первый канал", и просил выделить деньги на гостиницу. Но в Минкульте сказали, что ничем помочь не могут. А тут, значит, обвиняют, что повез детей без согласования, как будто не знали ничего об этой поездке", – посетовал Гулиев.

Ансамбль все же принял участие в праздновании юбилея издания "Ингушетия.ру", при этом спонсорами была оплачена дорога и проживание в гостинце не только участникам ансамбля, но и их родителям. После этого выступления последовало приглашение от мэрии Москвы принять участие в мероприятии в честь Дня города, после которого каждый участник ансамбля "Сунжа" получил в качестве гонорара по сто долларов, рассказал Гулиев. "Пока мы были в Москве, меня уволили с должности руководителя ансамбля. Вот так власть отомстила мне за "сотрудничество с оппозиционным сайтом". Ладно, меня как руководителя уволили, но при чем здесь были дети? Ведь никто из чиновников не поздравил юных танцоров за успешное выступление в телепрограмме "Минута славы". Никто. И даже на местном телевидении об успехе танцевальной группы ансамбля "Сунжа" стыдливо промолчали", – возмутился Гулиев.

Второй раз он был уволен за выступление ансамбля "Сунжа" на свадьбе сына заместителя Сергея Шойгу Хамзата Бекова. По его словам, такое решение было принято властями Ингушетии.

Практика публичных извинения широко распространена в Чечне, с подачи Рамзана Кадырова она распространилась и на другие регионы, отмечается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Родители воспитанников ансамбля "Сунжа" возмутились преследованием Гулиева

Один из известных хореографов Юга России не должен увольняться под давлением чиновника из-за акции с угощением дальнобойщиков, считает депутат Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов. "Как мне известно, он принес извинение. <…> Детский танцевальный ансамбль – это творческий коллектив с богатой историей. Умар Гулиев – создатель этого коллектива, в развитие, в становление его вложил всю свою любовь и желание приобщить детей к прекрасному. Репетиции, концерты, гастрольные поездки – коллектив время от времени лихорадило по вине непутевых чиновников. Но и руководитель и его юные единомышленники стойко переносили все трудности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что Гулиев не берет с воспитанников оплату за участие в ансамбле. "Здесь учат танцам бесплатно. Поэтому сюда охотно идут дети. Нельзя рушить то, что создано двадцать лет назад для детей и ради детей. Легко разрушать, создавать намного труднее. Плохое дело задумали те, кто сейчас строит козни в отношении Умара Гулиева, настаивая на его увольнении", – заявил Мамилов.

Друг Гулиева Беслан Мархиев, дочь которого раздавала угощение дальнобойщикам вместе с дочерью Гулиева рассказал, что девушки были в национальных костюмах, потому что в тот день возвращались с репетиции. "Увидели, что стоят фуры, растянулись на федеральной трассе километров на десять. На Военно-Грузинской дороге что-то произошло и машины стояли в ожидании, когда откроется дорога. Как раз перед нами подъехала машина и две женщины передали водителям несколько двухлитровых бутылок бутилированной воды. Мы решили <…> угостить водителей", – рассказал Мархиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил что сам раньше работал дальнобойщиком и что неоднократно к нему приходили на помощь посторонние люди, в том числе и угощая его едой. "Не пойму, за что Умара вынудили написать заявление? Только за то, что мы с ним и со своими дочками угостили людей? Умар же извинился, что еще этому [высокопоставленному городскому чиновнику] надо от него? 20 лет назад мой друг основал этот ансамбль, дети охотно ходят сюда на репетиции, для них это радость большая научиться красиво танцевать. А теперь Умар уйдет и ансамбль распадется", – посетовал Мархиев.

Другой местный житель Алихан рассказал, что его дочь Танзила Цечоева танцует в ансамбле "Сунжа" уже пять лет. "Ей нравится заниматься танцами, не было случая, чтобы дочка пропустила репетицию. Ведь Умар не только учит их танцевать, он учит понимать музыку. Я иногда хожу в клуб смотрю, как они репетируют. Как одно и то же движение повторяют много раз. Иногда думаю, как у него хватает терпения возиться с ребятами, учит их правильно ставить ноги", – рассказал Алихан корреспонденту "Кавказского узла".

Танцы, особенно кавказские, дисциплинируют детей, считает он. "Особенно мальчиков, у них и походка становится другой, нет расхлябанности. Многому они учатся в ансамбле. Танзила говорит, что если Умар уйдет, то многие тоже покинут ансамбль и это будет очень обидно. По словам моей дочки, такого ансамбля среди соседних республик больше нет , потому что нет такого хореографа, как Умар Гулиев. Это словам моей дочки Танзилы", – добавил Алихан.

Родители детей, которые танцуют в ансамбле "Сунжа", намерены написать жалобу на действия мэра Сунжи Аслана Умарова, которой создал нетерпимую обстановку для руководителя танцевального коллектива, вынудив его написать заявление на увольнение по собственному желанию, рассказала жительница станицы Нестеровской Лиля Барахоева. Она уточнила, что в ансамбле на протяжении пяти лет занимается ее сын. "За это время я увидела, что мой сын увлекся национальными танцами. Ему нравится ходить на репетиции, его привлекает еще та атмосфера дружелюбия, которая царит в коллективе и которую как я понимаю, создал много лет назад и поддерживает ее руководитель Умар Галаев", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она указала на обширный опыт работы Галаева с одаренными детьми. "Умар прекрасно разбирается в характерах своих подопечных, а все дети очень разные, и к каждому нужен особый подход. Всеми премудростями детской психологии Галаев прекрасно овладел на протяжении двадцати лет. Я не знаю, есть ли у него у него диплом психолога, да это и не важно, потому что у него есть богатый опыт общения с детьми разного возраста и для каждого он имеет свой подход", – сказала Барахоева.

По ее словам, она не раз посещала репетиции и наблюдала за тем, как ведет занятия Галаев. "Лучшего воспитателя для подростков в наше такое нестабильное время найти трудно. Так зачем же кто-то собирается лишать наших детей воспитателя, друга, профессионального хореографа", – возмутилась жительница станицы Нестеровской.

Участник ансамбля усомнился в желании Гулиева увольняться

Схожее мнение высказал один из участников ансамбля Сали Албаков. "Умар добился, чтобы нас взяли в штат ансамбля на полставки, это где-то пять тысяч рублей. Мы помогаем ему проводить репетиции, пишем сценарии выступлений, занимаемся с теми, кто делает в хореографии первые шаги. К тому же, мы настолько привыкли к ансамблю, к царящей здесь атмосфере товарищества, доброты и взаимопонимания, что уже давно мы просто не мыслим себя вне этого, ставшего нам родным, коллектива", – рассказал Албаков корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель ансамбля "Сунжа" ведет себя на равных по отношению к своим воспитанникам, добавил он. "Он не ставит себя этаким мэтром, основателем коллектива. Он находит общий язык с мальчишкой, который впервые переступил порог нашего репетиционного зала. С нами, кому уже за двадцать, он может посоветоваться, рассказать о возникших проблемах и подумать сообща об их решении", – подчеркнул Албаков.

Участник танцевального коллектива возмутился увольнением его руководителя. "Во-первых, никакого "собственного желания" [на увольнение] у него не было. Невозможно поверить, что Умар вот так спокойно может отказаться от ансамбля. Ну, а во-вторых, мы, старшие солисты ансамбля, тоже решили покинуть ансамбль, вслед за своим наставником, учителем, другом", – заявил он.

О том, что Умар Галаев был вынужден написать заявление на увольнение, стало известно не только в Ингушетии, но и в соседних республиках Северного Кавказа. На сегодняшний день Умару Галаеву предложили возглавить детский танцевальный коллектив в одной из соседних республик. Руководители еще одного субъекта России предлагают хореографу самому набрать себе группу и начинать работать на выгодных условиях. Умар Галаев подтвердил, что на него выходили чиновники из соседних республик с предложениями по поводу создания детского танцевального ансамбля, однако он не сказал, какое принял решение, передал корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями мэрии Сунжи относительно увольнения Умара Гулиева "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".