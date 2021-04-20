Наручники и уголовное дело. Фото Елена Синеок, "Юга.ру"

20 апреля 2021, 02:53

Житель Тимашевска добился возбуждения уголовного дела после избиения в полиции

Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении жителя Тимашевска Андрея Лихмана в отделе полиции после шести постановлений об отказе.

"Комитет против пыток" сообщил 19 апреля, что Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту избиения жителя Тимашевска Андрея Лихмана в отделе полиции в мае 2019 года. Правозащитники получили копию постановления о возбуждении уголовного дела.

Лихман обратился в "Комитет против пыток" в ноябре 2019 года. Он рассказал, что вечером 31 мая 2019 года вместе с друзьями отдыхал на городском пляже в Тимашевске и стал свидетелем того, как еще двое отдыхающих были задержаны полицией - с применением силы и спецсредств. Лихман и другие, кто находился в тот момент на пляже, снимали это задержание на телефоны.

Через полчаса после того, как задержанных увезли, силовики вернулись на пляж, стали выяснять у отдыхающих, кто из них снимал задержание, и требовать удалить эти записи. По словам Лихмана, они подозвали его к себе и потребовали телефон. После отказа это сделать, они потребовали от него проследовать с ними в отдел полиции. Лихман опять стал снимать происходящее на телефон. Тогда, по его словам, правоохранители повалили его на землю и силой попытались отнять телефон, а затем надели на него наручники, посадили в автомобиль и увезли. Телефон он успел передать своему другу, у которого его позже забрали силовики.

Лихмана доставили в отдел полиции по Тимашевскому району, где, по его словам, били, в том числе по голове и по лицу. Мужчина даже потерял сознание. Этой же ночью его доставили в больницу для проведения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение - его у задержанного зафиксировано не было.

Утром 1 июня в отношении Андрея был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Суд признал Лихмана виновным и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. Перед доставлением в суд мужчину привезли в больницу, где врачи зафиксировали у него телесные повреждения - ушибы мягких тканей лица, ссадины спины.

18 июля в отношении Лихмана было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Впоследствии суд признал Андрея виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком еще на четыре года.

1 августа 2019 года Лихман обратился в Следственный комитет по факту избиения. В ноябре 2019 года к делу подключился "Комитет против пыток". За это время следователь вынес шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

В феврале и марте 2021 года сотрудники "Комитета против пыток", представляющие интересы Лихмана, отправились на прием к заместителю главы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергею Солнцеву, после чего дело по части 3 статьи 286 УК РФ было наконец возбуждено 12 апреля.

"Лихман отдыхал на городском пляже в городе Тимашевске с друзьями. Там же неподалеку находились двое его знакомых, которых приехали задерживать сотрудники полиции. Лихман с этими людьми был знаком, но они отдыхали не в одной компании. Задержание было довольно жестким, с применением силы, спецсредств. Многие из тех, кто находился на пляже, стали это снимать на телефоны. Полиции это, видимо, не понравилось, поэтому через полчаса после задержания полицейские вернулись и начали у всех, кто снимал, требовать телефоны, чтобы удалить записи. В том числе и у Лихмана. Лихман отказался, его припугнули административным протоколом за распитие спиртных напитков. Лихман сказал, что не пил и готов пройти обследование. Позже он его прошел, и то, что он был пьян, не подтвердилось. У него с собой не было документов, только фото паспорта в телефоне, и под этим предлогом его отвезли в отдел полиции", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист краснодарского отделения "Комитета против пыток" Илья Платонов.

По его словам, телефон Лихмана пропал. "Полицейские требовали у него телефон. Он им его не дал. На пляже они его начали в машину заталкивать, и он успел отдать телефон своему другу, с которым был. Но сотрудники полиции позднее вернулись еще раз и забрали у этого друга телефон. С тех пор судьба телефона неизвестна", - пояснил правозащитник. 

Платонов отметил, что при проверке заявления Лихмана "налицо была волокита". "Следователь выносил однотипные отказные постановления (постановления об отказе в возбуждении уголовного дела - прим. "Кавказского узла"), многие указания, которые давались следователю руководством, не выполнялись. В частности, указание дополнительно опросить Лихмана. Следователь заявлял, что Лихман якобы не проживает по месту жительства, найти его невозможно. Хотя у него есть и телефон Лихмана, и наш телефон, как его представителей. Мы заинтересованы были в вопросе [...] В связи с этим мы пошли на личный прием к заместителю руководителя краевого следственного управления Сергею Солнцеву", - рассказал Платонов. 

По его словам, в первый раз на прием ходили два месяца назад, объяснили ситуацию, сказали, что дело не возбуждается. Юрист указал, что в деле было противоречие, возникшее еще до того, как Лихмана заключили под административный арест - его тогда вынудили написать объяснение, что он упал с мопеда.

"По версии полиции, Лихман до того, как пришел на пляж, упал с мопеда - утром того дня. И поэтому у него, мол, повреждения. Сам факт того, что у него были повреждения, никем не отрицается. Версия полиция подкреплена объяснением Лихмана, где он написал, что упал с мопеда. Но потом Лихман отказался от этого объяснения, заявив, что ему угрожали - угрожали подкинуть наркотики близким, требовали написать это объяснение. Это было еще до того, как Лихман был заключен под стражу по статье 19.3. То, что в объяснении содержится ложная информация, подтверждает то, что тогда бы, когда Лихман пришел на пляж, у него бы уже эти телесные повреждения были. Но их не было, и это подтверждает ряд свидетелей, в том числе сами сотрудники полиции. Когда шел суд по уголовному делу в отношении Лихмана по статье 318, сотрудников полиции, которые были в тот вечер на пляже, допрашивали. И они - несколько полицейских - четко ответили на вопрос, были ли у Лихмана телесные повреждения на пляже: "Нет". У нас есть аудиопротокол судебного заседания, где это зафиксировано. То есть версия с мопедом разваливается. И поэтому мы пошли к Солнцеву", - сказал Платонов.

По его словам, Солнцев выслушал правозащитников и дал указания следователю. "Он согласился с нами, что, судя по всему, телесные повреждения Лихман получил уже в отделе полиции, и что нужно с этим разбираться. И дал указания определенные следователю. На этом мы закончили. Прошел месяц, мы опять пошли к Солнцеву, так как получили очередное отказное постановление и увидели, что никакие указания опять не выполнены. Второй раз мы уже с Лихманом пришли. Солнцев его детально расспросил. Вызвали следователя, следователь получил нагоняй за то, что, как минимум, он за почти два года не провел медицинскую экспертизу. В итоге следователя привлекли к дисциплинарной ответственности - Солнцев распорядился. И вскоре уголовное дело было возбуждено. Я думаю, на это повлиял Солнцев, то, что мы пришли на личный прием", - заключил юрист.

Андрей Лихман рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за задержания почти на две недели у него возникли проблемы на работе.

"Я частный предприниматель, работаю на себя. Пока я находился в ИВС, от меня ушли четыре клиента, в том числе достаточно крупные", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, пока шел процесс, мужчине приходилось постоянно ездить из Краснодара в Тимашевск, что также создавало ему помехи и в работе, и в личной жизни. "Я сказал, что упал с мопеда, потому что они стали говорить мне, что знают, где я живу, где живут моя жена и ребенок, что найдут у меня дома наркотики", - пояснил Лихман.

Восприняв эти угрозы как реальные, Лихман и сказал, что упал с мопеда. "Хотя есть видеозапись, из которой видно, что в тот день на пляже на мне никаких повреждений не было. А в суде, когда мне давали арест, я был с синяками под глазами, и судья это прекрасно видел", - отметил он.

Он недоумевает, почему дело о превышении полномочий возбуждено в отношении неустановленных лиц, тогда как силовики, которые его избивали, известны, и он на них на показывал.

По его мнению, дело возбудили только потому, что они обратились к вышестоящему руководству. "Только вмешательство Солнцева (определило исход). [...] Он выслушал меня и дал указание разобраться и с пропажей моего телефона, и с тем, что в отделение меня увезли целым, а оттуда потом вывезли с повреждениями. Я рассчитываю, что теперь делом будут заниматься", - сказал Лихман. 

Комментариями МВД по Краснодарскому краю относительно возбужденного уголовного дело о превышении полномочий "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Краснодарский полицейский осужден по делу о смертельном ДТП", "Житель Кубани получил 3 года колонии за посаженного на цепь ребенка", "Краснодарские силовики назвали ошибкой избиение инвалида Манченко".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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