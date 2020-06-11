Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 июня 2020, 14:23

Житель Кубани получил 3 года колонии за посаженного на цепь ребенка

Суд признал виновным жителя Краснодарского края, посадившего на цепь своего десятилетнего сына, в незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как сообщал "Кавказский узел", дело о жестоком обращении жителя Белореченского района с 10-летним сыном было передано в суд в декабре 2019 года. Отец ребенка был обвинен по двум статьям УК России - о незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обвиняемый полностью признал свою вину, заявили в прокуратуре. 

Судом установлено, что мужчина, проживавший со своей семьей в Белореченском районе, неоднократно сажал на цепь своего 10-летнего сына. Он заводил мальчика в сарай или подсобное помещение, расположенные во дворе дома, где обматывал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой прикреплял замком к лестнице или деревянной ножке стеллажа. В одном из таких случаев ребенку удалось выбраться в отсутствие родителей. Он пришел в расположенный неподалеку от дома магазин, где сообщил о произошедшем, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Отец ребенка признан виновным в незаконном лишении свободы ребенка (п."д" ч. 2 ст. 127 УК России) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением (ст.156 УК России). Мужчина приговорен к трем годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Следователи заинтересовались смертью младенца от истощения в Сочи", "Власти отреагировали на унижение ребенка в детсаду Краснодара", "Дело об убийстве пятилетней девочки в Сочи дошло до суда".

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