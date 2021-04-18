Глава фонда капремонта Волгоградской области уволился после жалоб на качество ремонта

18 апреля 2021, 17:00

Алексей Конотопкин, который возглавлял фонд капремонта Волгоградской области с 2016 года, ушел в отставку. Увольнению чиновника предшествовали жалобы жителей региона на качество ремонта.

"Кавказский узел" писал, что из-за затягивания ремонта крыш в домах в Волгограде залило часть квартир. Жители домов потребовали акт проверки работ. Представитель фонда капремонта объяснил проблемы со сроками неправильной организацией работ подрядчиками.

Алексей Конотопкин покинул пост главы фонда капремонта Волгоградской области. В администрации Волгоградской области информацию об увольнении генерального директора УНО «Региональный фонд капремонта» подтвердили. Конотопкин написал заявление по собственному желанию, сообщило сегодня интернет-издание V1.

Конотопкин возглавлял фонд капремонта с 2016 года, и у жителей региона нередко возникали вопросы к качеству проводимого в домах ремонта. Кроме того, случались криминальные скандалы, связанные с хищением средств подрядными организациями, которые получали контракты на реконструкцию домов, пишет "Высота 102".

"Кавказский узел" писал, что в августе 2020 года в суд было передано дело двух руководителей фирм в Волгограде, которые были обвинены в том, что получили деньги на капремонт домов, но работы не выполнили.

Также сегодня в Волгограде женщина получила травмы при обрушении балкона квартиры в жилом доме в Волгограде. Управляющей компании предписывалось привести в порядок балконные плиты в этом доме, сообщила мэрия.