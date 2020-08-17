Уголовный кодекс РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 августа 2020, 11:48

Волгоградские подрядчики фонда капремонта обвинены в хищении 45 миллионов

Передано в суд дело двух руководителей фирм в Волгограде, которые обвинены в том, что получили деньги на капремонт домов, но работы не выполнили, сообщила прокуратура.

По версии следствия, в 2018 году руководитель стройфирмы и номинальный руководитель другого юрлица заключали договоры с «Региональным фондом капремонта многоквартирных домов» на выполнение работ по капитальному ремонту домов в Волгограде и области, однако работы не выполнялись, а перечисленные в качестве аванса деньги на сумму более 45 миллионов рублей были похищены, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Оба бывших предпринимателя обвиняются в семи эпизодах мошенничества с использованием должностного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а один из них также в четырех эпизодах организации такого мошенничества, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный райсуд Волгограда, уточнила пресс-служба прокуратуры.

Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Комментариев от обвиняемых либо их представителей относительно передачи дела в суд пока не поступало.

Примечание:

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