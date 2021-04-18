Разрушенный балкон квартиры жилого дома в Волгограде. Скриншот публикации в Instagram-аккаунте прокуратуры Волгоградской области https://www.instagram.com/p/CNzdyVHpmo0/

18 апреля 2021, 14:10

Человек пострадал при обрушении балкона в Волгограде

Женщина получила травмы при обрушении балкона квартиры в жилом доме в Волгограде. Управляющей компании предписывалось привести в порядок балконные плиты в этом доме, сообщила мэрия.

При обрушении балкона в многоквартирном доме в Ворошиловском районе Волгограда получила травмы 64-летняя женщина, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

На фото, которым проиллюстрировано сообщение на странице ведомства в Instagram, видно, что у балкона квартиры на предпоследнем этаже жилого дома разрушено основание.

Инцидент произошел сегодня, пишет "Интерфакс-Юг". По данным пресс-службы мэрии, балконные плиты относятся к общему имуществу собственников, и ответственность за их состояние несет управляющая организация.

"В 2020 году по данному адресу уже проводились проверочные мероприятия, по ее результатам в адрес УК было выдано предписание привести в порядок балконные плиты в ряде квартир", - приводит агентство слова сотрудника администрации города.

Сотрудники управляющей компании предупредили всех жильцов об опасности использования балконов, информирует агентство.

Примечание:

"Человек погиб при обрушении здания на Ставрополье", "Три человека стали жертвами обрушения ангара в Ахтубинске", "Занятия в школе на Ставрополье прекращены после разрушения крыши".

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