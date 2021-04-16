Прокуратура отреагировала на заявление нальчанки о повреждении дома

16 апреля 2021, 22:16

Дом жительницы Нальчика Тамары Тлевасовой, поврежденный рабочими при сносе соседних строений, был исключен из списка аварийных, а нанесенное зданию повреждение не влияет на его устойчивость, заявили в прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", жительница Нальчика Тамара Тлевасова 15 апреля направила прокурору Кабардино-Балкарии жалобу на действия строителей, которые повредили ее дом при сносе расположенных рядом с ее жильем аварийных строений. Дом задели намеренно, чтобы затем признать его аварийным и заполучить землю под ним под застройку, полагает нальчанка.

По словам Тлевасовой, один из людей, руководивший сносом домов, назвал себя представителем застройщика. «Он пригрозил мне, что мой дом будет признан межведомственной комиссией аварийным, и я принудительно буду выселена из квартиры», - рассказала Тлевасова. После этого разговора она получила уведомление, что 19 апреля межведомственная комиссия будет проводить обследование дома.

Прокурор Кабардино-Балкарии Николай Хабаров распорядился провести проверку по обращению нальчанки Тамары Тлевасовой, которая заявила о незаконных действиях застройщика при сносе аварийного жилья. Сообщение об этом опубликовано сегодня на сайте ведомства.

"Предварительно установлено, что многоквартирный дом № 244 по улице Калинина в Нальчике (в квартире этого дома живет Тамара Тлевасова - прим. "Кавказского узла") в 2006 году признан аварийным, включен в региональную программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2014 – 2017 годы. В судебном порядке, по иску собственника квартиры к муниципалитету, решение комиссии о признании дома аварийным отменено, дом из программы исключен", - говорится в сообщении прокуратура.

Сотрудники надзорного органа установят обстоятельства повреждения дома Тлевасовой во время сноса других домов, признанных аварийными, действиям либо бездействию чиновников будет дана оценка, говорится в публикации.

По мнению прокуратуры, повреждение, которое нанесли дому Тлевасовой, не влияет на несущую способность объекта.