Нальчанка обвинила застройщика в попытке разрушить ее дом и захватить участок

16 апреля 2021, 03:40

Рабочие, выполняющие снос аварийных зданий в Нальчике, нанесли повреждения расположенному неподалеку дому местной жительницы Тамары Тлевасовой. Дом задели намеренно, чтобы затем признать его аварийным и заполучить землю под ним под застройку, указала она в жалобе прокурору Кабардино-Балкарии.

Тамара Тлевасова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 12 апреля на улицу Калинина пригнали строительную технику – экскаватор и КАМАЗы - и стали ломать дома, из которых ранее были отселены жильцы. По ее словам, при этом строительная техника повредила ее дом - у здания снесли козырек и сломали решетку на окне, а также водопровод, в результате чего вода затопила дом.

«Мы с сыном являемся собственниками квартиры № 7 по улице Калинина, 244 общей площадью 74,9 квадратных метра… являемся совладельцами земельного участка общей площадью 839 квадратных метров под многоквартирным жилым домом, у нас есть соответствующие документы. Наш дом приватизирован и является частной собственностью», - рассказала Тлевасова.

По ее словам, один из людей, руководивший сносом домов, назвал себя представителем застройщика и предложил ей "в ближайшее время убраться отсюда". «Он пригрозил мне, что мой дом будет признан межведомственной комиссией аварийным, и я принудительно буду выселена из квартиры. А сегодня в двери моей квартиры я обнаружила бумагу, где написано, что 19 апреля межведомственная комиссия будет проводить обследование дома», - рассказала Тлевасова.

«Местная администрация городского округа Нальчик доводит до вашего сведения, что 19 апреля 2021 года в 15.00 мск Межведомственной комиссией по признанию жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу, будет проведено обследование состояния строительных конструкций вашего дома, расположенного по адресу ул. Калинина, до 248 на предмет дальнейшей безопасной эксплуатации и соответствия требованиям действующих нормативных документов», - говорится в Тлевасовой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Тлевасова предположила, что повреждения ее дому были нанесены неслучайно.

15 апреля она направила заявление прокурору Кабардино-Балкарии Николаю Хабарову, в котором попросила наказать людей, которые повредили ее дом при сносе соседних зданий. Тлевасова попросила рассмотреть ее заявление в ускоренном порядке и принять меры, так как опасается, что ее дом может быть признан непригодным для проживания с учетом причиненных ему повреждений. В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", она сообщила, что ранее ее дом уже пытались признать аварийным, но суд отменил это решение.

Тлевасова считает, что теперь ее хотят выселить, чтобы освободить землю под строительство многоквартирного дома. «Однако мой дом является частной собственностью", - написала она. Тлевасова также указала в письме, что она является пенсионеркой и страдает сахарным диабетом.

«Право частной собственности охраняется законом, в соответствии со статьей 35 Конституции России, в которой указано, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лиза Шак.

«В данном случае земельный участок освобождают для частного застройщика. В этом случае возможен только его выкуп с согласия собственников, по рыночной стоимости. Если собственник не согласен, никто не имеет права трогать дом. Разрушение и порча чужого имущества – это уголовная ответственность», - пояснила она.

Сотрудник департамента жилищной политики администрации Нальчика сказал корреспонденту «Кавказского узла», что в этом районе сносились дома, из которых ранее были отселены жильцы в связи с признанием зданий аварийными. Несколько близлежащих частных строений были повреждены случайно, "в ближайшее время повреждения будут устранены", - заверил он.

Комментариями прокуратуры Кабардино-Балкарии относительно жалобы Тлевасовой "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что жительница Нальчика Татьяна Алхазова попросила "Народный контроль" помочь ей оформить документы на квартиру, предоставленную мэрией Нальчика и сделать там ремонт. Они живет там сыном более 20 лет, однако договор социального найма с семьей не заключен, а жильцы в ней не прописаны, рассказала она 14 апреля.