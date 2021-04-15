15 апреля 2021, 22:58

Освобождены задержанные в Москве армянские активисты

Полиция освободила всех шестерых активистов, задержанных у здания МИД России в ходе акции за освобождение удерживаемых в Азербайджане армянских пленных.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полиция задержала шестерых участников акции протеста у здания министерства иностранных дел России, которые требовали освобождения армянских пленных из Азербайджана.

По словам активиста Давида Тонояна, всего в акции у здания МИД России принимали участие 20 человек. Из них шестеро были задержаны сразу после начала акции, но позже были отпущены. Сегодняшняя акция впервые была массовой - до этого группа армянских активистов проводила одиночные пикеты, отметил он.

"Активисты подписали протокол и были выпущены на свободу", - сказал Тоноян корреспонденту "Кавказского узла". С содержанием протокола, который подписали его друзья, Тоноян пока не знаком.

Он добавил, что одиночные пикеты в Москве с требованием освободить пленных в Азербайджане будут продолжены.

"Сегодня у посольства Азербайджана был одиночный пикет. Иногда бывает, что сотрудники посольства или просто азербайджанцы, которые идут в посольство, подходят к пикетчику и заявляют официальную позицию Баку, якобы армянские пленные "на самом деле не пленные, а диверсанты", - сказал активист.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении"

Примечание:

"Участники "Акции молчания" в Ереване потребовали активнее возвращать из Азербайджана пленных", "Родные военнопленных разблокировали здание администрации Ширакской области", "Родители военнопленных потребовали встречи с Пашиняном".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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