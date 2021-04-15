Участники акции в поддержку армянских военнопленных задержаны в Москве

15 апреля 2021, 20:41

Полиция задержала шесть участников акции протеста у здания министерства иностранных дел России, которые требовали освобождения армянских пленных из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", "Акция молчания" с требованием немедленного возвращения из Азербайджана армянских военнопленных прошла сегодня в Ереване у офиса ООН и у российского посольства. Армянская диаспора начала серию аналогичных акций за рубежом.

В рамках "Акции молчания" активисты вышли на акцию протеста возле МИД России и посольства Азербайджана в Москве. Акцию организовала армянская община Москвы, сообщил один из ее участников Давид Тоноян. Одиночные пикеты с требованием освобождения Азербайджаном армянских пленных проводятся с 15 января, а сегодняшняя акция была массовой, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У здания МИД России задержания начались сразу после начала акции, сообщил активист. "Шесть человек задержали. А участников было намного больше. Мы просто разошлись, чтобы и других полиция не задерживала", - сказал Тоноян.

Азербайджан подтвердил наличие там только девяти военнопленных, сообщала член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть среди солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября 2020 года составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".