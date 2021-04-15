Участники "Акции молчания" в Ереване потребовали активнее возвращать из Азербайджана пленных

15 апреля 2021, 16:50

"Акция молчания" с требованием немедленного возвращения из Азербайджана армянских военнопленных прошла сегодня в Ереване у офиса ООН и у российского посольства. Армянская диаспора начала серию аналогичных акций за рубежом.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля родственники армянских военнопленных начали акцию протеста в аэропорту Эребуни после того, как получили информацию, что прибывший из Азербайджана самолет не доставил пленных. В тот же день родные пропавших без вести военнослужащих заблокировали здание Минобороны Армении, блокада была снята после встречи 9 апреля с главой Генштаба. 13 апреля родные военнослужащих заблокировали вход в администрацию Ширакской области, требуя, чтобы власти озвучили, какие действия предпринимают по освобождению их близких, блокада была снята 14 апреля после встречи с представителем Службы нацбезопасности.

У здания ООН в Ереване сегодня состоялась акция протеста с требованием освободить армянских военнопленных. Протестующие держали плакаты: Free 300+ Armenian Pows & Hostages (Свободу 300+ армянским военнопленным и заложникам"), Aliev Refuses ("Алиев отказывается"), "Свободу всем армянским заложникам и военнопленным в Азербайджане", "Поддержите процесс возвращения армянских заложников и военнопленных." Участники акции прикрепили к ограде офиса ООН наручники, которые символизируют необходимость держать возвращение пленных из Азербайджана в центре внимания организации.

"Акция молчания" с требованием немедленно вернуть удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, в том числе гражданских лиц, проходит сегодня в 15 странах мира. Инициатива проведения акций в разных странах мира исходила от представителей армянской диаспоры, рассказала участница акции Седа Григорян.

Сегодняшняя серия акций началась в Ереване, к ней подключатся активисты в Торонто, Монреале, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Хьюстоне, Сакраменто, Париже, Женеве, Берлине, Риме, Варшаве, Марселе, Москве и других городах, сообщила активистка. "Пока наши пленные не вернутся на родину, мы будем продолжать свои акции и информировать весь мир о преступлениях Азербайджана", - отметила в ходе мероприятия Григорян.

Азербайджан на официальном уровне заявляет, "будто у них нет пленных, а те армяне, которые находятся у них, диверсанты", отметила она. По словам Григорян, это заявление осуждается со стороны международных структур, поэтому участники акций обращаются к лидерам стран мира, к международным организациям, которые занимаются защитой прав человека, с требованием предпринять действенные шаги для немедленного возвращения армянских пленных.

12 апреля в Хатаинском районе Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. В парке собрано 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники, стрелковое оружие, военный транспорт и обломки ракеты «Искандер-М», найденные в Нагорном Карабахе. Решение выставить в парке военных трофеев каски убитых армянских солдат и манекены военнослужащих стало проявлением цинизма азербайджанских властей на фоне попыток Армении вернуть военнопленных, указали депутаты армянского парламента и омбудсмены Армении и Нагорного Карабаха. Уничижительный характер экспозиции парка не способствует налаживанию мира, о стремлении к которому заявляет Ильхам Алиев, признали азербайджанские аналитики.

Согласно трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху, подписанному 9 ноября, стороны должны вернуть пленных по принципу "всех на всех", напомнил участник акции Тигран Амбароян. "Мы требуем вмешательства международных структур, а также глав государств в вопрос возвращения пленных", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла"

Участники акции затем направились к посольству России, где зачитали свое обращение. "Азербайджан удерживает армянских пленных в качестве заложников, тем самым, нарушая Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, а также трехстороннее заявление, подписанное Арменией, Россией и Азербайджаном 9 ноября 2020 года", - говорится в нем. Все азербайджанские пленные были возвращены в Азербайджан, а раненые получили в Армении необходимую медицинскую помощь, отмечается в документе.

Международные организации, в том числе Human Rights Watch, зафиксировали нарушение международных гуманитарных прав со стороны Азербайджана. Кроме этого, 9 марта ЕСПЧ обратился в Комитет министров ЕС, подчеркнув, что Азербайджан не выполняет требования суда по вопросу возвращения армянских пленных, говорится в обращении.

"Мы требуем, чтобы Россия, как гарант и сторона, подписавшая трехстороннее соглашение, сделала все возможное, чтобы армянские пленные вернулись домой. После подписания этого заявления Азербайджан продолжает удерживать у себя армянских пленных, среди которых мирные граждане", - заявил один из участников акции перед посольством РФ.

Участники акции перед зданием посольства России скандировали: "Свободу армянским пленным!" и "Свободу армянским заложникам!". Они передали свое обращение в письменном виде, бросив в почтовый ящик перед зданием посольства.

По окончанию акции ее участники заявили, что надеются на ответную реакцию как со стороны международных организаций, так и со стороны лидеров стран, в частности, России.

Акция за освобождение армянских военнопленных, запланированная сегодня в Польше, была отменена. "Из-за угроз протурецких организаций акция перед МИД Польши, которая должна была состояться 15 апреля, отменена", - написал 14 апреля польский политический деятель Томаш Лех Бучек в своем Facebook.

Международные структуры должны осознать всю проблематичность данного вопроса и все риски и начать активно предпринимать серьезные и действенные шаги для возвращения армянских пленных из Азербайджана, считает руководитель Хельсинкской ассоциации, правозащитница Нина Карапетянц. "Международное сообщество непременно должно вмешаться, поскольку, не дав оценку этим действиям Азербайджана, не осудив его за это, мир станет свидетелем других новых подобных вопиющих ситуаций и случаев", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос возвращения военнопленных на уровне НПО и правительства постоянно поднимается в разных международных структурах, с лидерами разных стран мира. "Работа огромная, во многих случаях, невидимая, для того, чтобы Азербайджан не мешал процессу", - рассказала правозащитник.

Азербайджан подтвердил наличие там только девяти военнопленных, сообщала член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть среди солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября 2020 года составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".