Аналитики назвали цели Баку в скандале с "Искандером-М"

14 апреля 2021, 23:09

Требование Азербайджаном разъяснений по поводу обломков ракет «Искандер-М» в Нагорном Карабахе обоснованны, а заявление России о разбирательстве по этому вопросу говорит об отсутствии напряженности в отношениях Москвы и Баку, указал редактор агентства Turan Шахин Гаджиев. Внимание к этому вопросу обусловлено стремлением Азербайджана добиться уступок от России в качестве компенсации за поддержку Армении в период военных действий, считают член азербайджанского национального комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы и глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские саперы при разминировании Шуши нашли осколки ракет от "Искандеров". Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались «ракеты, которых у неё не должно было быть», заявил 12 апреля президент Ильхам Алиев в ходе открытия парка военных трофеев в Баку у стенда с обломками ракеты «Искандер-М».

Некоторые эксперты утверждают, что ракеты данного типа находятся исключительно на вооружении России. Скандал с "Искандерами" может нанести серьезный удар по имиджу Москвы как посредника в урегулировании карабахского конфликта, считают эксперты в Баку. Азербайджан использует вопрос "Искандеров" в политических целях, парировали военные аналитики в Ереване. Армения может располагать неэкспортным вариантом "Искандера", считают российские аналитики.

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева не следует трактовать как признак осложнений во взаимоотношениях Баку и Москвы, считает редактор информационного агентства Turan Шахин Гаджиев. «Есть недовольство Баку от использования Арменией «Искандеров-М», которых у нее не должно было бы быть. Алиев же, публично комментируя данный вопрос, дал понять, что Баку не успокоится, пока не получит ответа разъяснений со стороны России», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Алиев также заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину в вопросом об использовании "Искандер-М", а пресс-секретарь Путина Песков подтвердил проведение разбирательства по данному вопросу, напомнил Гаджиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет "Искандер-М" в Карабахе, и что Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу. "Первого апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным... Мы обсудили этот вопрос (об обнаружении ракет от "Искандер-М"). По моему указанию Министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа", - привело слова Алиева, сказанные 13 апреля на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Дипломатической академии РИА "Новости". Алиев также добавил, что ждет объяснений от Еревана. "То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана", - сказал глава Азербайджана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос об обнаружении в Нагорном Карабахе ракет комплексов "Искандер-М" обсуждается "по линии военных".

То, что Москва высказывается по этому поводу, косвенно свидетельствует об отсутствии каких-либо серьезных осложнений в отношениях двух стран, считает Гаджиев. «Иначе Москва просто твердо отрицала бы это и отказывалась от каких-либо обсуждений», - отметил он.

Гаджиев не исключает, что «Искандер-М» могли быть поставлены в Армению из России нелегально, в результате сделок армянской диаспоры с высокопоставленными военными. Возможно, в Москве сами хотят разобраться в данном вопросе и провести расследование, предположил он.

Гаджиев усомнился, что азербайджано-российские отношения отразятся на взаимоотношениях Турции с Россией. "Достаточно вспомнить историю со сбитым российским самолетом ВВС Турции. Тогда несмотря на то, что Москва и Анкара встали на путь «холодной войны», отношения Азербайджана и России оставались прежними», - указал он.

Российский бомбардировщик Су-24М был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной турецким истребителем, 24 ноября 2015 года. В результате один из летчиков погиб, другого удалось спасти в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений, сообщил ТАСС.

Кроме того, Турция и Россия в последние годы, проводя конфронтационную политику по одним вопросам, сотрудничает по другим. Так, например, после окончания войны в Нагорно Карабахе военные двух стран успешно взаимодействуют в совместном мониторинговом центре, указал Гаджиев.

Член Азербайджанского национального комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также не видит повода для серьезного осложнения отношений между Баку и Москвой. «Использование «Искандеров-М» не имело для Азербайджана фатальных последствий. Это не помешало военной победе Азербайджана. Но сейчас Баку будет добиваться расследования обстоятельств появления у армян этого оружия. Это важно, во-первых, с точки зрения предотвращения в будущем нелегальных поставок в Армению запрещенных вооружений. Во-вторых, педалирование данного вопроса вызвано желанием Баку добиться уступок от России в качестве компенсации за ее поддержку Армении в период военных действий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Джуварлы предположил, что компенсацией может стать большая лояльность российских миротворцев Азербайджану. "Баку вправе ожидать от Москвы оказания давления на Ереван для ускорения разблокировки коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой. Пока транспортный коридор обеспечивается только в пользу армян – между Арменией и Нагорным Карабахом», - отметил он.

Москва, будучи посредником между Арменией и Азербайджаном, не сможет игнорировать требования Баку о расследовании поставок «Искандеров-М» - в противном случае получится, что она открыто выступает на стороне одного из участников конфликта, считает Джуварлы. «Москве не резон... отталкивать еще и Азербайджан. С другой стороны, статус российских миротворцев остается неопределенным, и Баку может поставить вопрос о пересмотре мандата миротворческой операции и потребовать ее интернационализации», - указал он.

Джуварлы считает, что взаимоотношения между Турцией и Россией напрямую не влияют на отношения Баку и Москвы. «Если между Анкарой и Москвой будут возникать какие-то проблемы, то Баку, скорее, будет посредником в их урегулировании. Сейчас особых проблем в турецко-российских отношениях нет», - заявил аналитик.

Глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов считает, что требование Азербайджана о проведении расследования по поводу использования Арменией «Искандер-М» правомерны. "То, что Армения применяла ракеты «Искандер», не было секретом. Но, выявление доказательств применения именно ее модификации «М» является скандалом. Дело в том, что это ракеты средней дальности, применение которых запрещено еще советско-американскими соглашениями от 1987 года. Россия не имела право поставлять такие ракеты Армении. Этот прецедент создает для Азербайджана большие риски и угрозу. Потому Баку и настаивает на разъяснениях от Москвы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» имеет максимальную гарантированную дальность стрельбы 280 км, говорится на сайте производителя, научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения». Эта дальность укладывается в рамки, установленные режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ) - добровольного соглашения 34 государств, в том числе России. Оно предполагает, что ракеты, способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность не менее 300 км, не могут передаваться другой стороне, говорится в сообщении на российском Портале внешнеэкономической информации. «Искандер-М» - комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных целей на дальностях до 500 километров.

Россия будет разбираться в этом вопросе, так как заявление Азербайджана вызвало международный резонанс. "Если это было сделано без ведома политического руководства (России), то виновных накажут... В любом случае Москва вынуждена будет объясняться с Баку и идти на какие-то политические уступки Азербайджану», - отметил Абилов.

Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества рассказал, что в 2016 году Армения получила дивизион оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» с ракетами 9М723. Де-юре это нарушает договор о распространении ракетных технологий, поскольку дальность поражения цели у этих ракет превышает 300 километров, сообщил 8 сентября 2018 года со ссылкой на источник "Коммерсант". Источник указал, что в Москве на такой шаг пошли вынужденно: комплексы были срочно нужны Армении для поддержания военного паритета с Азербайджаном, обладающим куда большим арсеналом наступательного оружия. При этом он отметил, что на создание экспортной модификации «Искандера-Э», не подпадающего под ограничения, требовалось время, которого у Армении не было в случае обострения конфликта с Азербайджаном.

На состоявшейся 16 сентября 2016 года в Ереване репетиции военного парада в честь 25-летия независимости Армении были впервые замечены самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э", сообщил Livejournal. Комплексы "Искандер" на репетиции парада в Ереване также отметили "Ведомости". "Два менеджера российского оборонно-промышленного комплекса подтвердили поставку комплекса «Искандер» в количестве одного дивизиона армянской армии, уточнив, что «Рособоронэкспорт» к ней не имеет отношения: это вооружение было приобретено на основе соглашений о поставках оружия в ОДКБ", - говорится в публикации издания от 18 сентября 2016 года.