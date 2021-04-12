Жители Невинномысска смогут оценить актуальность идей Сахарова на выставке к его столетию

12 апреля 2021, 19:02

Невинномысск станет третьим городом на юге России, который примет передвижную выставку к 100-летию академика Сахарова. Выставка не задает вопросов об общественной и политической ситуации в стране, а показывает актуальность идей Сахарова в современном мире, отмечают организаторы.

Как писал "Кавказский узел", передвижная выставка "Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи", подготовленная к 100-летию академика, пройдет во многих городах России. Экспозиция состоит из стендов с фотографиями и пояснениями к иллюстративному ряду и включает в себя документы из фондов Архива Сахарова, музея и библиотеки Сахаровского центра*, агентств РИА "Новости" и "ФотоСоюз", Музея ядерного оружия Российского федерального ядерного центра – Всероссийского НИИ экспериментальной физики. 16 марта выставка открылась в Национальной научной библиотеке во Владикавказе.

Открытие выставки "Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи" в Невинномысске в Центральной городской библиотеке пройдет 21 апреля, сообщила сотрудница библиотеки Валентина Шапарева. По ее словам, выставка рассчитана, прежде всего, на «активных жителей города», а также студентов, которым «будет полезно узнать о таком человеке, как Сахаров».

«Сахаров – это великий ученый. Что он изобрел, все знают (имеется в виду ядерная бомба – прим. «Кавказского узла»), но он еще и выдающийся общественный деятель, депутат думы. Конечно, люди, в том числе читатели нашей библиотеки, должны знать подробности деятельности и жизни Сахарова в истории России», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Валентина Шапарева.

Академик Андрей Сахаров известен не только как создатель водородной бомбы, но и как правозащитник, диссидент, лауреат Нобелевской премии мира. Он был одним из лидеров правозащитного движения в СССР – Сахаров выступал против реабилитации Сталина, осуждал ввод советских войск в Афганистан. В 1989 году он разработал проект новой Конституции Советского Союза, построенной на принципах защиты прав личности. Нобелевскую премию мира Сахаров получил в 1975 году за "бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми" и за "мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства", говорится в биографии правозащитника, опубликованной на сайте Сахаровского центра*.

Выставка продлится до 20 мая. На ней будут представлены фотографии Сахарова, личные вещи, рукописи, сделанные ученым. Для привлечения внимания к выставке, по словам Шапаревой, используются, в основном, социальные сети: на страничке библиотеки в различных соцсетях и группах, в которых представлена библиотека, будет опубликовано оповещение. Также информация о выставке выйдет в газете «Невинномысский рабочий».

Это не первая выставка, посвященная Сахарову и проходящая в Центральной городской библиотеке Невинномысска, указала Шапарева. Ранее там проводились библиотечные беседы, открытые просмотры литературы, посвященной Сахарову, а также дискуссии по поводу деятельности Сахарова в качестве правозащитника.

Шапарева отметила, что выставка приедет в Ставропольский край из Владикавказа, а затем направится в Краснодарский край.

Выставка, посвященная Сахарову, передвижная, свою работу она начала еще в январе 2021 года, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» журналист, один из организаторов выставки Олег Пшеничный. По его словам, на Кавказе первой выставку 16 января приняла Назрань в Ингушетии.

В данный момент выставка находится во Владикавказе, там она пробудет до 14 апреля. Затем экспонаты отправятся в Невинномысск, а после – в Краснодар, где будут находиться с 20 мая по 17 июня. Далее экспонаты отправятся в Волгоград, затем, в Астрахань, а потом в Элисту. Завершать путешествие сахаровских экспонатов будут Ростов-на-Дону и Черкесск, сообщил Пшеничный.

«Сахаров - выдающийся ученый-физик, общественный деятель, правозащитник и гуманитарный мыслитель планетарного масштаба. Его жизнь и деятельность были неразделимо связаны с величайшими историческими процессами второй половины ХХ века, определившими будущее не только нашей страны, но и всего человечества», - сказал Пшеничный.

Юг России важен для показа выставки не менее, чем и остальные регионы, отметил председатель правления Сахаровского центра* Вячеслав Бахмин.

«Важно показать выставку и на Юге, и на Севере, и в Центре России - везде. Чем больше людей ее посмотрит, чем больше узнает о роли Сахарова в жизни России, о развитии демократии и защиты прав человека, тем лучше. Выставка пройдет в 10 городах страны», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Вячеслав Бахмин.

«Нельзя коротко рассказать о правозащитном и диссидентском наследии Сахарова. Об этом написаны статьи, трактаты. Но очевидно, что нынешняя ситуация в России приближается к советской, а это делает еще более актуальным то, что говорил и заповедовал нам Сахаров. Всех призываю изучить его наследие - что он делал и как поступал», - рассказал Бахмин, отметив, что в последнее время актуализировалась новая фаза противостояния России и США. «Факты налицо. Ситуация даже в чем-то хуже, чем была при СССР», - сказал Бахмин.

Выставка была организована при поддержке Минкультуры России, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» координатор выставки по России Андрей Бахмин. Организаторами был сделан официальный запрос в региональные ведомства, и наиболее активно откликнулись именно министерства Юга России, подчеркнул Бахмин.

«Трудно сказать, почему так произошло. Я связываю это с тем, что южные люди более открыты и эмоциональнее реагируют на теплых людей… К слову, в Москве выставка вряд ли станет востребованной. Москва – то место, где многое видели, ее надо брать иными выставками… Регионы куда активнее. Например, в Тульской области выставка вызвала восторг среди школьников. Видимо, там мало культурных мероприятий проходит», - рассказал Андрей Бахмин.

Среди экспонатов – архив Сахарова, информация о его жизни, о его научных исследованиях, общественных и личных взглядах, продолжил Бахмин. Он особо указал, что выставка не ставит вопросов о состоянии современной России и не задает вопросов об общественной и политической ситуации в стране.

«Сейчас многие считают идеи Сахарова актуальными. Люди чувствуют, что они им близки. Люди обращаются к идеям, как к примеру, а к Сахарову – как к выдающемуся деятелю. Таким образом, Сахаров становится не исторической фигурой, далекой для населения, а актуальной на сегодня», - рассказал Бахмин.

Некоторые школы Невинномысска приняли решение организовать визит учеников на выставку, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» представители учебных заведений.

«Очень важным считаем, что школьникам нужно узнать, кем был Сахаров. Это не только ученый, но и выдающийся защитник гражданских прав. Сейчас идет процесс согласования учителя с дирекцией о выездном мероприятии. Разумеется, согласовывается с родителями. Но пока возражений не было», - рассказала завуч одной из невинномысских школ, попросившей не указывать данные об учебном заведении.

«Не исключаем поход [детей на выставку]. О ней стало известно из соседних регионов. К сожалению, изучению деятельности Сахарова в школьной программе уделяется слишком мало времени, а кое-где вообще не уделяется. К личности Сахарова в регионе приковано мало внимания, я бы не сказала, что в Ставропольском крае уж очень интересуются ученым. Эпоха Сахарова, скорее, преподается, как начало конца СССР», - рассказала завуч другой невинномысской школы также на условиях анонимности.

Напомним, во Владикавказе посетители выставки к 100-летию Сахарова назвали его примером для молодежи. Академик Андрей Сахаров ставил справедливость выше собственного спокойствия, старался жить по совести, теперь он является примером для современной молодежи, которую должна заинтересовать экспозиция, заявили они.

* организация по решению Минюста России внесена в список иноагентов.