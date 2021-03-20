Выставка портретов погибших от COVID-19 врачей растрогала посетителей

20 марта 2021, 17:22

В шахтинском краеведческом музее проходит выставка художницы Елены Сухоруковой "Воины Гиппократа", в апреле портреты будут демонстрироваться в Ростове-на-Дону и Краснодаре. На 103 работах изображены врачи, скончавшиеся после заражения коронавирусом по всей стране, в том числе в 11 регионах юга России. Посетители выставки назвали этих врачей героями, некоторые не смогли сдержать слез.

Выставка размещена в холле краеведческого музея - ее видят все посетители. На 103 портретах изображены врачи из разных регионов России, в том числе из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии. Особенно много врачей из Дагестана, передал корреспондент "Кавказского узла".

В августе 2020 года в Хасавюрте был открыт первый в республике памятник врачам, погибшим в борьбе с COVID-19. 24 декабря 2020 года аналогичный памятник был открыт на территории Дагестанского государственного медицинского университета в Махачкале, сообщило в тот же день РИА "Дагестан". В целом в России врачи умирают от коронавирусной инфекции в 16 раз чаще своих коллег из первой десятки стран с сопоставимыми масштабами эпидемии, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Особый дагестанский коронавирус".

На 10 портретах изображены врачи, погибшие в Ростовской области, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" автор работ, местная художник и поэтесса Елена Сухорукова.

Это 81-летний Игорь Антонец - травматолог-ортопед, работавший в ростовском госпитале для ветеранов войн, 75-летняя главврач из Новочеркасска Галина Криворучко, 67-летний дерматовенеролог 1602-го Военно-клинического госпиталя в Ростов-на-Дону Алексей Шейко, 59-летний главврач ростовской больницы №20 Юрий Дронов, 59-летний врач скорой помощи в Ростове-на-Дону Игорь Бец, 58-летняя анестезиолог-реаниматолог, Ростовской областной клинической больницы Анна Сибирская, 53-летний кардиолог-аритмолог той же больницы Владимир Нестеров, 54-летний анестезиолог-реаниматолог из Батайска Иван Широков, шахтинская медсестра с 50-летним стажем Наталья Склярова, 54-летний анестезиолог-реаниматолог станции медицинской помощи в Шахтах Вячеслав Сергиенко.

Сергиенко скончался в областном ковидном госпитале 21 июня 2020 года, в День медицинского работника. В Ростов-на-Дону врача, уже находившегося в тяжелом состоянии, доставила санавиация. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На шахтинской станции скорой помощи, где работал Сергиенко, из-за вспышки COVID-19 среди пациентов и персонала были закрыты на карантин пять отделений. Коронавирус был диагностирован и у жены погибшего реаниматолога, врача-терапевта Натальи Сергиенко, она была госпитализирована. Вячеслав Сергиенко - уроженец Шахт, он проработал в родном городе врачом 27 лет, сообщил 22 июня 2020 года сайт города Шахты Kvushahty. Сергиенко скончался в областном ковидном госпитале 21 июня 2020 года, в День медицинского работника. В Ростов-на-Дону врача, уже находившегося в тяжелом состоянии, доставила санавиация. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На шахтинской станции скорой помощи, где работал Сергиенко, из-за вспышки COVID-19 среди пациентов и персонала были закрыты на карантин пять отделений. Коронавирус был диагностирован и у жены погибшего реаниматолога, врача-терапевта Натальи Сергиенко, она была госпитализирована. Вячеслав Сергиенко - уроженец Шахт, он проработал в родном городе врачом 27 лет, сообщил 22 июня 2020 года сайт города Шахты Kvushahty.

Художница столкнулась с нежеланием музеев проводить выставку

По словам Елены Сухоруковой, она начала работу над серией портретов врачей, находясь на карантине. "Никуда ходить было нельзя, в этот момент ко мне и пришла эта идея. Я понимала, что первыми примут на себя удар медики, поэтому начала собирать по всей стране информацию. Начала рисовать, и уже тогда подумала, что буду организовывать выставки, чтобы люди почтили память этих героических людей", - отметила художник.

Когда были готовы уже свыше 100 портретов, Сухорукова обратилась в целый ряд музеев с предложением организовать выставку, но получила отказы. "Когда я обратилась к директорам музеев в разных областях с просьбой о выставке, они все дружно мне отказали, сославшись на то, что коммерческие выставки пауков и скорпионов интересны жителям нашей страны, а судьбы врачей, погибших от коронавируса - нет, а также на то, что данная тема "не является актуальной для общества" и ранее 2022 года свободных мест в их графиках не найдется. Единственным, кто не отказал, стал директор музея города Шахты Дмитрий Сергеевич Яицкий, благодаря которому в его музее в годовщину пандемии - 11 марта 2021 - по бесплатной квоте открылась моя персональная выставка "Воины Гиппократа"", - заключила Елена Сухорукова.

Ситуация изменилась после обращения художницы в приемную президента и к министру обороны Сергею Шойгу. "После этого пошли предложения. В начале апреля выставка пройдет в Ростове-на-Дону, следом в Краснодаре", - сообщила Сухорукова. Выставка в Шахтах продлится до 28 марта. Художница добавила, что продолжает писать портреты врачей.



Сухорукова предложила провести выставку еще осенью 2020 года, сообщил директор шахтинского музея Дмитрий Яицкий. "Тогда она сказала, что сначала пройдет выставка в ее родном городе Новочеркасске, но по неизвестным причинам ей не дали зала под выставку в марте, и она предложила провести выставку у нас. Мне эта идея понравилась - мы должны чтить память тех, кто нас ценой своей жизни спасал. Мне очень приятно, что эта выставка начала свое путешествие по стране, именно из города Шахты", - сказал Яицкий корреспонденту "Кавказского узла".

Выставка заинтересовала посетителей музея