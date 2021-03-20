20 марта 2021, 17:22
Выставка портретов погибших от COVID-19 врачей растрогала посетителей
В шахтинском краеведческом музее проходит выставка художницы Елены Сухоруковой "Воины Гиппократа", в апреле портреты будут демонстрироваться в Ростове-на-Дону и Краснодаре. На 103 работах изображены врачи, скончавшиеся после заражения коронавирусом по всей стране, в том числе в 11 регионах юга России. Посетители выставки назвали этих врачей героями, некоторые не смогли сдержать слез.
Выставка размещена в холле краеведческого музея - ее видят все посетители. На 103 портретах изображены врачи из разных регионов России, в том числе из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии. Особенно много врачей из Дагестана, передал корреспондент "Кавказского узла".
В августе 2020 года в Хасавюрте был открыт первый в республике памятник врачам, погибшим в борьбе с COVID-19. 24 декабря 2020 года аналогичный памятник был открыт на территории Дагестанского государственного медицинского университета в Махачкале, сообщило в тот же день РИА "Дагестан". В целом в России врачи умирают от коронавирусной инфекции в 16 раз чаще своих коллег из первой десятки стран с сопоставимыми масштабами эпидемии, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Особый дагестанский коронавирус".
На 10 портретах изображены врачи, погибшие в Ростовской области, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" автор работ, местная художник и поэтесса Елена Сухорукова.
Это 81-летний Игорь Антонец - травматолог-ортопед, работавший в ростовском госпитале для ветеранов войн, 75-летняя главврач из Новочеркасска Галина Криворучко, 67-летний дерматовенеролог 1602-го Военно-клинического госпиталя в Ростов-на-Дону Алексей Шейко, 59-летний главврач ростовской больницы №20 Юрий Дронов, 59-летний врач скорой помощи в Ростове-на-Дону Игорь Бец, 58-летняя анестезиолог-реаниматолог, Ростовской областной клинической больницы Анна Сибирская, 53-летний кардиолог-аритмолог той же больницы Владимир Нестеров, 54-летний анестезиолог-реаниматолог из Батайска Иван Широков, шахтинская медсестра с 50-летним стажем Наталья Склярова, 54-летний анестезиолог-реаниматолог станции медицинской помощи в Шахтах Вячеслав Сергиенко.
Художница столкнулась с нежеланием музеев проводить выставку
По словам Елены Сухоруковой, она начала работу над серией портретов врачей, находясь на карантине. "Никуда ходить было нельзя, в этот момент ко мне и пришла эта идея. Я понимала, что первыми примут на себя удар медики, поэтому начала собирать по всей стране информацию. Начала рисовать, и уже тогда подумала, что буду организовывать выставки, чтобы люди почтили память этих героических людей", - отметила художник.
Когда были готовы уже свыше 100 портретов, Сухорукова обратилась в целый ряд музеев с предложением организовать выставку, но получила отказы. "Когда я обратилась к директорам музеев в разных областях с просьбой о выставке, они все дружно мне отказали, сославшись на то, что коммерческие выставки пауков и скорпионов интересны жителям нашей страны, а судьбы врачей, погибших от коронавируса - нет, а также на то, что данная тема "не является актуальной для общества" и ранее 2022 года свободных мест в их графиках не найдется. Единственным, кто не отказал, стал директор музея города Шахты Дмитрий Сергеевич Яицкий, благодаря которому в его музее в годовщину пандемии - 11 марта 2021 - по бесплатной квоте открылась моя персональная выставка "Воины Гиппократа"", - заключила Елена Сухорукова.
Ситуация изменилась после обращения художницы в приемную президента и к министру обороны Сергею Шойгу. "После этого пошли предложения. В начале апреля выставка пройдет в Ростове-на-Дону, следом в Краснодаре", - сообщила Сухорукова. Выставка в Шахтах продлится до 28 марта. Художница добавила, что продолжает писать портреты врачей.
Сухорукова предложила провести выставку еще осенью 2020 года, сообщил директор шахтинского музея Дмитрий Яицкий. "Тогда она сказала, что сначала пройдет выставка в ее родном городе Новочеркасске, но по неизвестным причинам ей не дали зала под выставку в марте, и она предложила провести выставку у нас. Мне эта идея понравилась - мы должны чтить память тех, кто нас ценой своей жизни спасал. Мне очень приятно, что эта выставка начала свое путешествие по стране, именно из города Шахты", - сказал Яицкий корреспонденту "Кавказского узла".
На открытие выставки были приглашены студенты педагогического колледжа, рассказал директор музея. "Конечно мы исходили из антиковидных условий, и не смогли позвать большое количество людей, к сожалению. Сотрудники самого музея, представители литературного сообщества были, художники и родственники погибших шахтинских медиков. Мероприятие прошло в узком формате из-за мер предосторожности", - пояснил Дмитрий Яицкий.
Он отметил, что посещение выставки бесплатное. "Приходят родственники погибших, их коллеги. Люди приносят цветы, кто-то просит телефон художницы, чтобы лично поблагодарить ее. Люди в основном приходят в выходные дни. В будни тоже идут, но не такое большое количество. У нас есть разные группы - вот те же художники. И они приходят и все посещают выставку. Также есть люди, которые идут на другие выставки посмотреть - они у нас платные, только эту мы сделали бесплатной - и, естественно, они посещают эту выставку. Мимо нее невозможно пройти - галерея находится в коридоре, и наш специалист рассказывает пришедшим про эту выставку", - отметил директор музея.
Число посетителей выставки он уточнить затруднился, поскольку такого учета музей не ведет.
Одна из посетительниц, представившаяся Олесей, считает нужным проводить такие выставки. "Страна должна знать героев в лицо, в сложное мы попали время. Я горжусь и уважаю этих людей, да вообще всех медиков - они, как говорится, на передовой, первыми приняли удар", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
Аналогичное мнение высказал и другой посетитель музея, Александр. "Эта выставка нужна, особенно для молодежи. Мы выросли в другое время, где уважали и почитали старших, уважали человеческий труд. Молодежь сейчас немного по-другому живет - они этого не понимают. А вот за счет таких выставок мы будем воспитывать у них чувство любви, сострадания. Я очень рад, что у нас в городе проходит такая выставка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Местная жительница Дарья пришла посмотреть экспозицию об истории Донского края. "Я не знала про выставку погибших медиков, но зайдя, задержалась в этом зале. Я потрясена, какая же умница художница, у меня слезы из глаз. Посмотрите, тут медики со всей страны - эти люди навсегда должны остаться в нашей памяти, как герои. Я обязательно расскажу всем знакомым про выставку и посоветую им прийти", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".
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Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"