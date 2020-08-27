Памятник погибшим в борьбе с COVID-19 врачам открыт в Хасавюрте

27 августа 2020, 05:07

Первый в Дагестане памятник врачам, которые погибли, работая с зараженными коронавирусом, открыт в Хасавюрте. В городе после инфицирования COVID-19 умерли четверо врачей.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 25 по 26 августа в Дагестане зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Всего с начала пандемии в республике заразился 10 651 местный житель, болеть продолжает 731 человек, 487 умерли.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, фиксируется в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Первый в Дагестане памятник врачам, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией, открылся 26 августа в Хасавюрте, пишет РИА "Дагестан".

"Это большой подвиг, сделанный нашими врачами во имя спасения жизней пациентов. В тяжелый период, на щадя себя, они стояли на посту и, к сожалению, четверо из них покинули этот мир настоящими героями", - сказал во время церемонии открытия памятника замглавы администрации района Бадых Ахмедов.

На памятнике изображены руки, держащие сердце, и медицинский крест с надписью "Вечная память врачам-героям". Рядом с памятников размещен камень с табличкой, на которой написаны имена четырех медработников, умерших после заражения COVID-19. Родственники умерших присутствовали на церемонии открытия, информирует ТАСС.

Напомним, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". За первые семь месяцев года заболеваемость ею выросла в 7,9 раза. С 1 по 23 августа только в Махачкале зарегистрировано 3459 случаев внебольничной пневмонии, в Кизилюрте по состоянию на 22 августа с соответствующим диагнозом стационарно лечились 77 человек.

Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".