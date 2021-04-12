Два активиста штаба Навального пропали в Дагестане

12 апреля 2021, 17:21

После открытия штаба Навального в Махачкале пропал координатор штаба Эдуард Атаев, сегодня также на связь перестал выходить помощник Атаева Мурад Мунапов.

Как писал "Кавказский узел", штаб Алексея Навального открылся в столице Дагестана, его координатором стал местный активист Эдуард Атаев.

В ночь на 20 февраля активист Руслан Аблякимов подвергся нападению в Махачкале. Он связал случившееся с анонсом открытия в Махачкале штаба Алексея Навального. При этом активистам так и не удалось найти в Махачкале помещение под штаб. Аблякимов покинул республику, отметив, что пока не отказывается от идеи открыть штаб в Дагестане. Он также пожаловался на круглосуточную слежку, которую счел попыткой запугать его.

Координатор штаба Навального Эдуард Атаев не выходил на связь с 15:00 мск 11 апреля, дома его нет, сообщил "МБХ медиа" со ссылкой на сотрудника федерального штаба Руслана Аблякимова. По его словам, Атаев не сообщал о каких-либо угрозах или слежке.

После прошедшего открытия штаба Атаев уехал в родное село Эндирей и перестал выходить на связь, сообщил помощник координатора штаба Мурад Манапов. "Дни перед открытием штаба были очень напряженными и выматывающими, после самого мероприятия Эдуард сказал мне, что поедет домой отдохнуть, он выглядел уставшим. Попросил его написать, когда доберется домой, но в итоге никто не написал. Сперва подумал, что просто забыл, однако утром телефон был выключен", - привело его слова "Кавказ. Реалии"*. Активисты нашли знакомых Атаева в селе Эндирей и попросили прийти к нему домой, но калитка оказалась закрытой на замок, сообщило издание.

Позднее пропал и сам Мурад Манапов, сообщил сегодня у себя в твиттере координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи. "[Манапов] вышел из дома и сразу перестал выходить на связь", — написал он.

Информацию подтвердил Руслан Аблякимов. "Последнее сообщение от Мурада я получил в 14:24 мск. Он мне прислал свою геопозицию, был в районе пересечения улиц Ярагского и Ирчи Казака. Сейчас и с ним связи нет", – привел "Черновик" его слова.

Напомним, 23 января, когда сторонники Навального по всей России проводили шествия и пикеты в его поддержку, махачкалинские силовики провели массовые задержания на центральной площади города. Задержанные пожаловались на применение силы. В день еще одной всероссийской акции в поддержку Навального, 31 января, на площади в Махачкале собралось полтора десятка молодых людей. Власти Дагестана пытаются не допустить акций в поддержку Навального даже при том, что его сторонников в регионе мало, указали тогда главреды местных изданий.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

*процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.