11 апреля 2021, 14:00

Активист Атаев возглавил штаб Навального в Махачкале

Штаб Алексея Навального открылся в столице Дагестана, его координатором стал местный активист Эдуард Атаев.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 февраля активист Руслан Аблякимов подвергся нападению в Махачкале. Он связал случившееся с анонсом открытия в Махачкале штаба Алексея Навального. При этом активистам так и не удалось найти в Махачкале помещение под штаб. Аблякимов покинул республику, отметив, что пока не отказывается от идеи открыть штаб в Дагестане. Он также пожаловался на круглосуточную слежку, которую счел попыткой запугать его.

Штаб Навального в столице Дагестане открылся, говорится сегодня в публикации Telegram-канала "Штаб Навального в Махачкале", созданном 8 апреля. "Несмотря на все трудности, мы взяли и открыли штаб Навального в Дагестане! Приходите знакомиться с нашей прекрасной командой! Координатор штаба Эдуард Атаев ждёт вас в любой будний день с 12:00 до 20:00", - сообщается в публикации.

По словам Эдуарда Атаева, штаб будет "активно участвовать в общественно-политической жизни республики", а их главной задачей на ближайшее будущее "будет привлечение желающих стать наблюдателями на предстоящих думских и региональных выборах (назначенных на 19 сентября. - Прим. "Кавказского узла")", отмечается в публикации, размещенной сегодня в Telegram-канале "Кавказского узла".

"По словам Атаева, он сам последние 10 лет участвовал на выборах в качестве наблюдателя, а в 2020 году был кандидатом в депутаты сельского поселения Эндирей", - подчеркивается в сообщении.

Кандидатуру Атаева одобрил и Руслан Аблякимов. "Эдуард — удивительный человек, отлично знающий дагестанские реалии: участвовал в выборах, помогал вести кампании хорошим кандидатам, стал настоящей «занозой» для жуликов Хасавюртовского района республики. И я безумно рад, что он теперь с нами", - приводит сегодня его слова "Черновик".

Напомним, 23 января, когда сторонники Навального по всей России проводили шествия и пикеты в его поддержку, махачкалинские силовики провели массовые задержания на центральной площади города. Задержанные пожаловались на применение силы. В день еще одной всероссийской акции в поддержку Навального, 31 января, на площади в Махачкале собралось полтора десятка молодых людей. Власти Дагестана пытаются не допустить акций в поддержку Навального даже при том, что его сторонников в регионе мало, указали тогда главреды местных изданий.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

Примечание:

"Координатор штаба Навального анонсировал расследования о Дагестане", "Силовики пришли в новый штаб Навального в Ростове-на-Дону", "Города юга России подхватили волну флешмобов за Путина в пику Навальному".

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