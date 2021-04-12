18 участников свадеб наказаны в Азербайджане за нарушение карантина

12 апреля 2021, 09:27

Силовики в Самухском районе Азербайджана сорвали две свадебные церемонии, их участники привлечены к административной ответственности за нарушение введенных из-за коронавируса ограничений, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана продлили до 1 июня ограничения, введенные в связи с коронавирусом. 3 апреля стало известно, что 63 человека, присутствовавших на свадьбе в ресторане в Хатаинском районе Баку, были оштрафованы за нарушение этих ограничений.

В поселке Гарайери Самухского района Азербайджана полицейские вмешались в проведение свадебного торжества, сообщает сегодня АПА со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Силовики провели профилактические беседы с нарушителями карантинных ограничений, 14 человек оштрафованы по статье 211 КоАП (нарушение противоэпидемического режима) на 200 манатов (около 118 долларов), информирует агентство.

В том же районе, по данным МВД полицейские прервали еще одну свадебную церемонию, четыре ее участника привлечены к административной ответственности, сообщает сегодня Report.

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