Азербайджан отпраздновал Новый год в условиях жесткого карантина

01 января 2021, 14:36

Условия карантина не позволяют проводить многолюдные застолья, но некоторые бакинцы нашли способ обойти ограничения и пригласить родственников и друзей. Праздник омрачен не только падением доходов и тяжелой эпидемиологической ситуацией, но и скорбью по тысячам погибших солдат. Опрошенные "Кавказским узлом" жители заявили о неуместности праздников вскоре после завершения кровопролитных боев.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане с 14 декабря по 18 января действует ужесточенный карантинный режим. Запрещен въезд в некоторые города, районы, как и выезд оттуда. В некоторых городах ограничено передвижение жителей, действует система SMS-пропусков. При этом маски предписано носить как в помещениях, так и на открытом воздухе. С 16 декабря штрафы за нарушение масочного режима на предприятиях увеличены в полтора раза, а для чиновников - вдвое.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Бакинские власти отказались от установки новогодних елок

В Азербайджане в связи со сложной эпидемиологической ситуацией были отменены новогодние праздничные мероприятия, в том числе детские утренники. Все учебные заведения, концертные залы, театры остаются закрытыми. Кафе и рестораны также закрыты.

Чтобы не привлекать людей в парки Баку, в этом году там не устанавливали новогодних елок. Не было и актеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которые в прежние годы развлекали детей и прохожих. Украшенная праздничная иллюминацией елка появилась лишь на автомобильном кругу "Азнефть", куда нет доступа пешеходам.

На Приморском бульваре Баку не было традиционного новогоднего фейерверка и народных гуляний, число людей ограничивалось системой SMS-пропусков. Однако бакинцы устраивали фейерверки в собственных дворах. Улицы патрулировались сотрудниками полиции, которые проверяли пропуска, разрешающие выходить на улицу, не позволяли собираться на улицах большим группам людей.

Нерабочими в Азербайджане объявлены пять дней - с 31 декабря по 4 января. 31 декабря отмечается как День солидарности азербайджанцев мира, а 1-2 января – Новый год. В понедельник, 4 января жители Азербайджана отдыхают, поскольку праздничный день 2 января выпал на субботу. Таким образом в 2021 году первым рабочим днем будет 5 января.

Кафе и рестораны лишились выручки с новогодних торжеств

Отмена новогодних мероприятий лишила дохода рестораторов и торговцев новогодними аксессуарами. Администратор одного из крупных бакинских ресторанов национальной кухни назвал 2020 год в целом "черным" для этого бизнеса. "Да что Новый год – мы практически весь год простояли. Год назад на праздники наша чистая прибыль исчислялась пятизначными цифрами. Ресторан у нас большой – три этажа. У нас есть и общие залы с живой музыкой, и «кабинеты» для корпоративов и семейных торжеств. Обычно на Новый год в Баку прибывают и азербайджанцы, проживающие в России и Европе. Все они с родственниками, друзьями собираются в ресторанах. Наш ресторан национальной кухни считается одним из лучших. Поэтому летом и на Новый год у нас самые прибыльные времена", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" администратор, не пожелавший, чтобы название ресторана было указано в публикации.

Он отметил, что ресторан не полностью приостановил работу и оказывает услуги по доставке еды, но спрос очень низкий. "У нас уровень обслуживания уровня люкс. Сейчас, в период пандемии, когда люди потеряли доходы, спроса на дорогую продукцию нет. А качество и, соответственно, цены мы не можем снизить, поскольку это ударит по престижу заведения и бизнесу в будущем", - указал представитель ресторана.

Власти компенсировали лишь не значительную часть потерь, эти средства пошли на выплату зарплат сотрудникам, добавил администратор ресторана.

Владелец кафе "Сказка" в Хатаинском районе Баку Исмаил Ибрагимов также пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" на убытки. "Обычно с 14-15 декабря по 4-5 января мы ежедневно закрывали залы на корпоративы на 50-80 человек. Выручка с корпоратива составляла 1500-2500 манатов (882-1470 долларов. - Прим. "Кавказского узла") в зависимости от меню, а чистая прибыль 500-1000 манатов (294-588 долларов. - Прим. "Кавказского узла"). Но этот год вообще оказался потерянным. С марта практически не работаем, если не считать коротких перерывов", - посетовал бизнесмен.

По его словам, кафе сейчас работает на вынос и доставку. "Конечно, уже о прибыли речи не может быть. Зарабатываем на ежедневные потребности – покупку продуктов для наших семей (руководства и сотрудников. - Прим. "Кавказского узла")", - резюмировал Ибрагимов.

Многие изменили традиции и отметили праздник в узком кругу

Жительница Баку Айнур Самедова, вопреки обыкновению, отмечала Новый год и день своего рождения почти без гостей. "31 декабря у меня день рождения. Обычно у нас собирались родственники, друзья, получалось большое застолье. Но в этом году конечно, из-за «короны» я просила родственников не приходить. Да и люди сами тоже уже не рискуют идти в скученные места. Только моя близкая подруга пришла со своей семьей. Всего вместе с нашей и семьей подруги нас было семь человек. Дважды подняли бокалы с шампанским – когда Новый год наступил по бакинскому времени, и потом по московскому - это давняя традиция, еще с советским времен, с моего детства", - сказала Самедова корреспонденту "Кавказского узла".

Однако 54-летний Намиг Байрамов пригласил родственников к себе на дачу. "Раньше мы с родственниками и близкими друзьями ходили в ресторан, а потом еще до утра прогуливались на бульваре. Но в этом году рестораны были закрыты. Традицию коллективной встречи Нового года я не нарушил, и пригласил самых близких к себе на дачу в поселке Вишневка (в 25 километрах от Баку). Приехали три семьи. Всего нас было 16 человек. Терраса у меня большая, и мы расставили стулья на большем расстоянии, чем обычно. Мужская часть гостей в основном была во дворе у мангала. Конечно, где-то мы нарушили порядок. Но люди и так сидят по домам, надо как-то стресс сбрасывать", - отметил бакинец.

Он пояснил, как обошел ограничение, связанное с тем, что SMS-пропуск действует всего три часа. "Приезжали 31 декабря по одному пропуску, а уезжали 1 января – получив пропуск уже на этот день", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хиджран Салимова не приняла аналогичное предложение родственницы собраться в загородном доме. "Моя двоюродная сестра в своем загородном доме в Сулу-Тепе (в окрестностях Баку. - Прим. "Кавказского узла") накрыла стол и пригласила нас тоже. Но мы с мужем все-таки не рискнули идти, остались дома с детьми. Я сама приготовила, накрыла стол. Потом созванивались с родственницами. Все равно сейчас все онлайн", - отметила молодая женщина.

Новогодний стол в условиях пандемии был скромным, указала Салимова. "Приходится все-таки экономить. Сейчас карантин, и предприятие, где работает муж, опять закрыли. Им выдадут только минимальную зарплату - 250 манатов (около 150 долларов. - Прим. "Кавказского узла"). Я работаю учительницей истории в школе, и тоже не густо зарабатываю. Поэтому стараемся не делать лишних расходов", - сказала Хиджран Салимова.

При этом роста цен на продукты она не заметила. "Напротив, в супермаркетах, где я отовариваюсь обычно, были скидки – на бананы, мандарины, апельсины, киви, крупы, некоторые вида чая, меда, молочные продукты", - сказала жительница Баку корреспонденту "Кавказского узла".

40-летний Теймур Садыхов пожаловался, что потерял бизнес, в новая работа приносит лишь минимальный доход. "Я арендовал магазин одежды в торговом центре «Садарак», зарабатывал неплохо. Но началась пандемия, карантин - рынок закрыли, и я остался без доходов. Чтобы прокормить семью, я стал заниматься извозом пассажиров на сервисе Uber. Многие сейчас, оставшись без работы, стали оказывать услуги такси. Поэтому конкуренция большая, а доходы мизерные. Денег хватает только на покупку продуктов питания. Поэтому я не смог на этот Новый год детям подарить хорошие, оригинальные игрушки. Пришлось ограничиться детским подарочным набором конфет", - рассказал бакинец корреспонденту "Кавказского узла".

Часть жителей Азербайджана отказалась от празднования

Пожилой житель Баку Расим Мамедов отказался от празднования Нового года, потому что скорбит по погибшим в ходе осеннего обострения карабахского конфликта. "Я считаю неправильным веселье в то время, как на войне погибли у нас столько молодых людей. Конечно, мы рады, что война завершилась успешно для нас и наши вынужденные переселенцы теперь смогут вернуться в родные места. Но мы должны быть солидарны с семьями, где скорбят по погибшим. Эти ребята - и наши дети. Поэтому мы в этом году ни елки не ставили, ни стол не накрывали", - рассказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Минобороны Азербайджана на 28 декабря, в ходе боевых действий 27 сентября - 9 ноября погибли и были похоронены 2823 военнослужащих. Продолжаются работы по поиску еще свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и ведется идентификации более 50 тел погибших, сообщается на сайте ведомства. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Пенсионерка Бикяханум Мурадова также считает неуместным празднование Нового года вскоре после кровопролитных боев. "Как я могу отмечать праздник, когда у моей близкой подруги не высохли глаза от слез по погибшему внуку? Мы должны уважать память шехидов (павших за родину. - Прим. "Кавказского узла"). С другой стороны, во многих семьях траур по умершим от коронавируса. В некоторых семьях, есть тяжелобольные и потому они в тревоге. 31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира. Поэтому мы должны быть солидарны с семьями, где есть скорбь", - подчеркнула Мурадова.

Она удивлена тем, что "многие не понимают этого". "Ну ладно, хотите отмечать Новый год - сидите по домам, проводите праздник. Но зачем выходить на улицу, устраивать грохот, фейерверки?", - сказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

Однако студентка Севиндж Рустамова не согласна с теми, кто отказался от празднования Нового года. "Конечно, мы тоже скорбим по погибшим на войне, многие из которых наши сверстники. Но наши воины выполнили поставленные задачи. Наша задача - сохранить о них память, заботиться об их семьях, родителях. А отменять Новый год – зачем, какой смысл?", - указала Рустамова корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что группа военнослужащих и членов семей погибших солдат встретили Новый год в Баку на Аллее шехидов, где исполнили государственный гимн Азербайджана. На видео, опубликованном сегодня на сайте Musavat, десятки людей в военной форме и гражданской стоят у монумента, держа несколько флагов Азербайджана, и поют.

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