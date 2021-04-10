Карабахцы почтили память жертв трагедии в Мараге

10 апреля 2021, 21:55

Участники акции в Степанакерте по случаю 29-й годовщины массового убийства жителей села Марага призвали международное сообщество дать оценку действиям азербайджанских военных. Бывшие жители Мараги рассказали "Кавказскому узлу", что в результате обострения конфликта в 2020 году вновь стали вынужденными переселенцами.

Как писал "Кавказский узел", акции памяти убитых в Мараге проводятся в Нагорном Карабахе ежегодно.

10 апреля 1992 года в ходе конфликта в Мараге были убиты по меньшей мере 43 местных жителя. Кроме того, не менее 50 сельчан были взяты в заложники, 19 из них никогда в Марагу не вернулись, говорится в книге Тома де Ваала "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной", опубликованной в разделе "Книжная полка" на "Кавказском узле". После окончания первой карабахской войны село Марага осталось под контролем Азербайджана. Жители общины основали новое село – Нор Марага (Новый Марага). Однако по итогам осеннего обострения конфликта 2020 года и село Нор Марага оказалось на подконтрольной Баку территории.

МИД Нагорного Карабаха сегодня выступил с заявлением, в котором говорится, что «события в Мараге стали логическим продолжением регулярных и скоординированных репрессий и геноцидальных действий Азербайджана в отношении армянского населения».

На Мемориальном комплексе в Степанакерте по случаю 29-й годовщины трагедии в селе Марага Мартакертского района прошла акция с участием членов молодежных организаций и студентов вузов Нагорного Карабаха. На акции присутствовали и бывшие жители села Марага, жители Степанакерта, представители правительства. Мероприятие организовано отделом по делам молодежи карабахского министерства образования.

В первой половине дня молодые люди вышли с плакатами на армянском, русском и английском языках: «Жертвы Мараги жаждут не мести, а торжества закона», «Молчание с политической выгодой рождает новый геноцид», «Резня в Мараге является геноцидом», «Геноцид не имеет срока давности», «Мировое сообщество обязано осудить Турцию и Азербайджан за преступления против мирного населения», «Погромы в Мараге – это эхо геноцида 1915 года».

Жители Армении, Нагорного Карабаха и представители армянской диаспоры в разных странах ежегодно 24 апреля отмечают День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах. При этом турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом. Новости об отношении разных стран к геноциду армян собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Двухчасовая акция завершилась возложением цветов у колокольни в память жертв геноцида армян в Османской империи и зажжением свечей. Международные организации до сих пор не дали юридической оценки событиям в Мараге, указала министр образования Нагорного Карабаха Лусине Каграманян, которая присутствовала на акции на Мемориальном комплексе в Степанакерте. «На них тоже ложится ответственность за то, что происходит сейчас в регионе», - заявила министр.

Акции, подобные сегодняшней, могут повлиять на международное сообщество, считает студентка АрГУ Ани Авагимян. «Постоянно выражая наши требования против запланированных, продолжающихся преступлений, мы можем убедить мир осудить преступления нашего врага», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший житель Мараги Рафик Мовсисян рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о событиях 1992 года. «Когда мы вошли в село 11 апреля, то нашли тела зарезанных, сожженных, замученных до смерти. Эта картина всю жизнь у меня перед глазами. Дома села были разрушены и сожжены. Среди убитых были мои родные тетя и дядя, и среди плененных тоже были мои родные», - рассказал Мовсисян.

После Первой карабахской войны его семья обосновалась в селе Нор Марага, но теперь вынуждена была опять оставить свой дом. «Сейчас для нас самая важная задача – это безопасность. Наши власти все делают для этого, но, к сожалению, мы маленькое государство, а реальность такова, что идет геополитическое столкновение интересов крупных держав. Тем не менее, вопрос безопасного проживания армян Нагорного Карабаха должен стоять на первом месте. То, что наши власти смогли добиться размещения российских миротворцев, уже обеспечивает нам безопасность на 80%», - заметил мужчина.

Семья Светланы Карапетян до апреля 1992 года проживала в селе Марага, затем в Нор Марага, а в ноябре 2020 года поселилась в Степанакерте. «Тогда, в 1992 году, моя семья чудом спаслась – мы покинули село, спасая свои жизни, не сумев взять ничего из имущества. В ноябре 2020 года также пришлось покинуть свой дом, оставив все, потому, что не ожидали, что Нор Марага будет сдано азербайджанцам - надеялись, что после войны вернемся туда. Теперь вся моя семья - это дети и внуки, - проживает на съемной квартире в Степанакерте. Нам придется в который раз начинать обустраиваться. Все социальные выплаты по госпрограмме получаем, но для городской жизни этого недостаточно. У нас был дом, хозяйство, огороды, а теперь все приходится покупать», - посетовала женщина.

Она надеется, что российские миротворцы обеспечат безопасность жителей Нагорного Карабаха. «Все члены моей семьи видели войну, бомбежки, депортацию. Я надеюсь, что миротворческий контингент обеспечит нам эту безопасность, потому что несмотря ни на что мы не хотим покидать свою Родину», - сказала Светлана Карапетян.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".