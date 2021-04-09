Силовики проводят обыски в Минтруда Дагестана

09 апреля 2021, 14:44

В министерстве труда и социального развития Дагестана проводятся обыски в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге при закупке автомобилей, сообщило сегодня следствие.

Начальник отдела закупок Минтруда Дагестана заподозрен в нарушении правил проведения закупки 29 автомобилей, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, в 2019 году Минтруд Дагестана получил из федерального бюджета деньги на закупку 29 автомобилей для перевозки в медицинские учреждения пожилых людей, проживающих в сельской местности. Закупку машин должны были провести руководители комплексных центров социального обслуживания населения. Начальник отдела закупок министерства пообещал победу в тендерах директору ООО "Хазар". Он попросил предпринимателя изготовить фиктивные коммерческие предложения от двух коммерческих организаций, а затем самостоятельно подготовил от имени 29 директоров центров документы на право заключения госконтракта на поставку автотранспорта, которые руководители центров подписали, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Решением единой комиссии Комитета по государственным закупкам республики был допущен единственный участник – фирма "Хазар". По итогам торгов были заключены государственные контракты с коммерческой организацией на поставку автотранспорта", – процитировала сегодня "Молодежь Дагестана" сообщение пресс-службы республиканского управления Следкома.

В рамках расследования в министерстве и по месту жительства подозреваемого и других сотрудников Минтруда проводятся обыски и выемка документов, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на следствие.

Часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) предусматривает до четырех лет лишения свободы, часть 1 статьи 292 (служебный подлог) - до двух лет лишения свободы.

На сайте Минтруда Дагестана на 14:30 мск не содержится комментариев относительно версии следствия и обысков в министерстве.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Кизлярского района обвинен в том, что незаконно и за взятки помог оформить в собственность земельные участки сельсовета Южный. Дело передано в суд, сообщила прокуратура Дагестана 3 апреля.